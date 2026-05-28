Bauernregel: "Ist der Mai heiß und trocken, ..."

Die Hitzewelle hat Österreich weiterhin im Griff.

Wenn der Mai ungewöhnlich heiß ausfällt, sorgen nicht nur frühsommerliche Temperaturen für Gesprächsstoff – auch alte Bauernregeln erleben dann Hochkonjunktur. Viele dieser jahrhundertealten Wetterweisheiten beschäftigen sich genau mit ungewöhnlicher Wärme im Wonnemonat und ihren möglichen Folgen für Sommer und Ernte.

Die wichtigsten Regeln

Besonders bekannt ist die Regel: „ Ist der Mai recht heiß und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken .“ Dahinter steckt die Beobachtung, dass frühe Hitzeperioden oft Trockenheit mit sich bringen und damit Felder und Pflanzen belasten können. Bleibt der Regen im Frühjahr aus, leiden vor allem Getreide, Wiesen und junge Kulturen unter Wassermangel.

.“ Dahinter steckt die Beobachtung, dass frühe Hitzeperioden oft Trockenheit mit sich bringen und damit Felder und Pflanzen belasten können. Bleibt der Regen im Frühjahr aus, leiden vor allem Getreide, Wiesen und junge Kulturen unter Wassermangel. Eine andere Bauernregel lautet: „ Mairegen bringt Segen, kommt er nicht, ist’s unerquicklich. “ Sie zeigt, wie wichtig ausgeglichene Niederschläge im Mai traditionell für die Landwirtschaft waren. Ein zu heißer und trockener Mai galt daher häufig als Warnsignal für einen schwierigen Sommer.

“ Sie zeigt, wie wichtig ausgeglichene Niederschläge im Mai traditionell für die Landwirtschaft waren. Ein zu heißer und trockener Mai galt daher häufig als Warnsignal für einen schwierigen Sommer. Gleichzeitig existieren aber auch optimistischere Weisheiten. „War der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass“, heißt es etwa – eine Regel, die auf gute Wachstumsbedingungen durch gemäßigte Temperaturen und ausreichend Feuchtigkeit verweist. Umgekehrt wurde frühe Hitze oft mit Gewitterneigung verbunden: „Gewitter im Mai, singt der Bauer juchhei.“ Denn kräftige Wärmegewitter konnten trockene Böden zumindest vorübergehend mit dringend benötigtem Regen versorgen.

Meteorologen sehen Bauernregeln heute zwar eher als kulturelles Wettergut denn als verlässliche Prognosen. Viele Sprüche beruhen jedoch tatsächlich auf langfristigen Naturbeobachtungen aus der Landwirtschaft. Gerade im Mai, wenn Wetterumschwünge besonders häufig sind, spiegeln sie die Erfahrungen vieler Generationen wider.

Und so bekommen die alten Weisheiten jedes Jahr neue Aufmerksamkeit – besonders dann, wenn der Frühsommer ungewöhnlich früh anklopft und Temperaturen deutlich über 30 Grad erreichen.