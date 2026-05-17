DAS ist Niederösterreichs bestes Bier-Lokal

Die "Zapfmeisterei am Airport" in Schwechat wurde vom Bierpapst zu Niederösterreichs bestem Bierlokal gewählt.

Der hochgeschätzte Bierexperte Conrad Seidl hat wieder zugeschlagen: Für seinen neuen "Bier Guide" ließ er gemeinsam mit anonymen Testern 1.100 Lokale im ganzen Land bewerten. Und ausgerechnet am Flughafen Wien‑Schwechat fanden er und sein Team heuer das stärkste Biererlebnis Niederösterreichs - die "Zapfmeisterei am Airport".

Der "Bier Guide" erscheint heuer zum 27. Mal und gilt unter Fans längst als Pflichtlektüre. Auf hunderten Seiten widmet sich Seidl nicht nur neuen Sorten und kreativen Brauideen, sondern auch jenen Orten, an denen Bierkultur besonders gelebt wird. Die Tester achten dabei auf Vielfalt, Qualität und Atmosphäre - und genau hier konnte das Flughafen‑Lokal offenbar besonders punkten.

Der aktuelle Guide umfasst 418 Seiten und zeigt, wie stark die heimische Brauszene gewachsen ist. Österreichs Bierliebhaber können mittlerweile aus tausenden Sorten wählen. Neben Bewertungen listet der Ratgeber auch Brauereiführungen und Ab‑Hof‑Verkäufe auf - ein Überblick über eine Branche, die Jahr für Jahr größer wird.