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© Getty Images

Mit 44 km/h

Teenie (16) liefert sich auf E-Scooter Verfolgungsjagd mit Polizei

Von
17.05.26, 14:42
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Auf einem E-Scooter hat in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Sonntag ein 16-Jähriger vor der Polizei flüchten wollen. 

Der Bursch war am Vorplatz des Hauptbahnhofes durch überhöhte Geschwindigkeit und wegen des nicht eingeschalteten Vorderlichts Beamten aufgefallen.

Als die ihn stoppen wollten, gab der junge Lenker Gas. Wenig später wurde er aber gefasst, bei der Kontrolle stellten sich mehrere technische Mängel am Roller heraus, berichtete die Polizei.

Mit 44 Kilometer pro Stunde 

Das Zweirad war mit 44 Kilometer pro Stunde deutlich schneller gewesen als die erlaubten 25 km/h. Den Burschen erwarten nach seiner rasanten Fahrt gleich mehrere Anzeigen.

Amtsbekannter 16-Jähriger 

Einen schon amtsbekannten 16-Jährigen erspähten unterdessen Salzburger Polizisten Sonntagfrüh. Der junge Mann war mit einem Auto unterwegs, das er sich gekauft hatte, ohne einen Führerschein zu besitzen. An dem Wagen waren von ihm gestohlene Kennzeichen angebracht. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen sowie wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung erstattet. Die Kennzeichentafeln wurden der rechtmäßigen Zulassungsbesitzerin wieder zurück gegeben.

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