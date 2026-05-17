40 Millionen Tagesgäste lassen NÖ-Tourismus jubeln

Die Top-Ausflugsziele im Bundesland sind ein kräftiger Motor für Niederösterreichs Wirtschaft.

Mit einer Wertschöpfung von rund 2,5 Milliarden Euro ist der Tourismus in Niederösterreich ein zentraler Impulsgeber für Arbeitsplätze, regionale Betriebe und Standortqualität. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst jüngst berichtete, sind ein maßgeblicher Treiber dieses Wirtschaftssektors im Land die Top-Ausflugsziele - ein Besuchermagnet, der einen wesentlichen Teil der jährlich 40 Millionen Tagesausflüge nach Niederösterreich anzieht.

Lunz am See. © Niederösterreich Werbung / Michael Liebert

Zu den 52 Top-Ausflugszielen zählen Naturparke, Erlebniswelten, Thermen, Stifte, Klöster, Burgen, Schlösser, Museen, Bahnen und Schifffahrtsgesellschaften. Für die Landestourismusorganisation Niederösterreich-Werbung spielen die Top-Ausflugsziele eine bedeutende Rolle, ist der Ausflugstourismus doch ein Sektor, der hohe Wertschöpfung erzielt. Seit Beginn sind die Top-Ausflugsziele auch wichtige Partner der Niederösterreich-CARD.

Über 65 Qualitätsrichtlinien

Jeder Gast, der ein Top-Ausflugsziel ansteuert, soll dort das bestmögliche Angebot vorfinden. Aus diesem Grund haben die Organisatoren mehr als 65 Qualitätsrichtlinien definiert, die regelmäßig auf ihre Einhaltung überprüft werden. Dazu zählen unter anderem das Service, Familien- und Kinderfreundlichkeit, Mehrsprachigkeit der Mitarbeitenden oder die Barrierefreiheit.

Neben den bestehenden Kriterien wurden letztes Jahr zusätzliche 60 Anforderungen definiert, um den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen. Diese umfassen zum Beispiel eine umweltfreundliche Anreise, regionale Produkte in der Gastronomie und Shops sowie Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.