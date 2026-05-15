The Bar Upstairs - Neuer Hotspot für Cocktail-Fans im Prunkstück

Das "Kleinod“ veredelt das "Prunkstück" mit einem "Solitaire"“ auf der Galerie und schafft damit ein Barerlebnis mit zwei unterschiedlichen Atmosphären unter einem Dach.

In der Wiener Innenstadt weht ein neuer Wind durch die renommierte Bar-Szene. Die bekannte Kleinod-Gruppe erweitert ihr bestehendes Lokal namens Kleinod Prunkstück und präsentiert mit dem "Prunkstück Solitaire - The Bar Upstairs" auf der Galerie ein völlig neues Konzept für anspruchsvolle Genießer. Damit entstehen zwei unterschiedliche Welten unter einem einzigen Dach.

Der Name des neuen Bereichs wurde dabei ganz bewusst gewählt. Ein Solitär steht für einen einzelnen und präzise geschliffenen Edelstein, der sich auf das Wesentliche konzentriert. Genau diese Philosophie übersetzt das Team nun in hochwertige Gläser. Während im Erdgeschoss des Kleinod Prunkstücks weiterhin die lebendige und offene Begegnung im Vordergrund steht, dreht sich auf der Galerie alles um das präzise Handwerk hinter dem Tresen.

Wiener Schmäh trifft auf internationales Niveau

Die Betreiber möchten mit ihrem neuen Projekt eine Lücke schließen. David Schober erklärt dazu, dass man einen Ort schaffen wollte, an dem "Fine Drinking nicht elitär wirkt". Das Konzept sei laut Schober zwar "hochwertig, detailverliebt und international gedacht", bleibe dabei aber trotzdem "locker, charmant und sehr Wien". Es gehe primär um großartige Drinks und einen besonderen Abend, für den man keine komplizierte Bar-Etikette kennen muss.

© Adrian Almasan

Auch Oliver Horvath betont die Zugänglichkeit des neuen Konzepts. Er beschreibt das Erlebnis als Fine-Drinking mit dem typischen Wiener Schmäh. Laut Horvath bekommt jeder, der "bewusst in die Welt der Drinks eintauchen möchte", die nötige Tiefe geboten. Wer hingegen einfach nur einen besonderen Abend verbringen will, kommt ebenfalls voll auf seine Kosten.

Drinks als Erlebnis inszeniert

Ein technisches Highlight auf der Galerie sind die umgebauten Flight-Trolleys. Diese kommen als mobile Bars direkt an den Tisch der Gäste, wo die bestellten Drinks unmittelbar vor deren Augen finalisiert werden. Passend dazu serviert das Team kleine kulinarische Begleiter.

Wie spielerisch und gleichzeitig hochwertig "Prunkstück Solitaire - The Bar Upstairs“ diesen Ansatz interpretiert, zeigt sich auch in der Cocktailkarte, die gemeinsam mit Daniel Schober (Booze Concepts) entwickelt wurde: Der „Pink Basil Punch“ (18,50 Euro) versteht sich als moderner Twist auf den legendären „Gin Basil Smash“ und verbindet Zitronen-Gins, roten Opal-Basilikum und frische Zitrone zu einem seidigen, milchgeklärten Signature Drink.

© Adrian Almasan

Mit „Bread & Butter“ (18,50 Euro) bringt die Bar wiederum ein flüssiges Butterbrot ins Glas – mit Pumpernickel-Wodka, Lemon Curd und Zitrone, serviert gemeinsam mit einem Austernbrötchen und Meersalz-Limetten-Butter. Fernöstliche Einflüsse zeigt der „Izakaya Mule“ (18,50 Euro) mit Miso-Wodka, Yuzu, Ginger Beer und Umami-Bitters, begleitet von Wakame-Snacks und Kappa-Maki.

© Adrian Almasan

Ergänzt wird die Karte unter anderem durch den „Negroni Messino“ (18,50 Euro), einer nostalgisch-samtigen Interpretation des Klassikers mit buttergewaschenem Campari und Schoko-Bitters, sowie den „Retired Pornstar“ (23 Euro), der Cognac, Kalamansi-Balsamico, Passionsfrucht und Champagnerluft zu einer elegant-verspielten Neuinterpretation verbindet und in der Miniatur-Badewanne einen besonderen Auftritt hat.