Mega Bike-Paradies am Schneeberg eröffnet

Das hat Niederösterreich noch nicht gesehen! LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) hat heute, Freitag, den brandneuen Alpen Bikepark Schneeberg eröffnet - und der hat es in sich!

Die Wahnsinnszahlen: 7 Strecken, 12 Kilometer Trails und Lines, 370 Höhenmeter - alles rund um die Schneebergsesselbahn. Kostenpunkt: satte 2,6 Millionen Euro. Bauzeit: nur ein Jahr! Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) schwärmte: "Ein sportliches, touristisches und betriebswirtschaftliches Highlight für Niederösterreich!" Von Kids bis zu Profis - hier kommt jeder auf seine Kosten.

Welt-Star baut Heimat-Bikepark!

Bikepark-Ambassador Clemens Kaudela - der weltweit auf den krassesten Trails unterwegs ist - hat den Schneeberg-Park mitentwickelt, mitgebaut und mitgetestet. Landbauer adelte ihn: "Danke, dass du Niederösterreich treu geblieben bist!" Kaudela selbst ist begeistert: "Die Trails vor der Kulisse des Schneebergs sind ganz einfach besonders." Bürgermeister Christian Dungl strahlte bei der Eröffnung: "Heute bin ich stolz, unseren Alpen Bikepark Schneeberg in Betrieb zu nehmen!"

Was kommt noch?

Parkchef Hubert Resch verrät die nächsten Hammer-Pläne: Noch heuer kommen eine Jumpline und ein Verbindungstrail dazu. Und 2026 will der Schneeberg-Park in die Elite-Liga - als Mitglied der legendären Gravity-Card neben den besten Bikeparks Österreichs, der Schweiz und Italiens! Zur Eröffnung wurde auch ein Gemälde von Puchberger Star-Künstler VOKA enthüllt - ab Juni gibt's 100 limitierte Kunstdrucke zu kaufen. Alle Infos gibt es unter www.alpen-bikepark.at.