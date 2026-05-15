S-BUDGET-Container begeistert mit ESC-Styling und Fotobox

Im Eurovision Village herrscht Ausnahmezustand und die Fans verpassen sich im S-BUDGET Container den perfekten Look. Mit gratis Tattoos und Fotoboxen wird die Wartezeit auf das große Finale des Song Contests stimmungsvoll verkürzt.

Wien steht in diesen Tagen ganz im Zeichen des größten Musikwettbewerbs der Welt. Während in der Stadthalle die Mikrofone glühen, verwandelt sich der Rathausplatz in eine pulsierende Fanzone für zehntausende Gäste. Ein markantes Highlight im offiziellen Eurovision Village zieht dabei alle Blicke auf sich.

Der dreistöckige S-BUDGET Container ragt als weithin sichtbarer Blickfang aus der Menge heraus. Seit dem 10. Mai und noch bis zum großen Finale am 17. Mai öffnet dieser Treffpunkt täglich ab 14 Uhr seine Pforten. Er bietet den Besuchern eine zentrale Anlaufstelle inmitten des bunten Treibens vor der Kulisse des Rathauses.

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Styling und Interaktion für das perfekte Event

Für das richtige ESC-Feeling sorgen verschiedene Stationen direkt im Container. An der Airbrush- und Schminkstation erhalten die Fans ein professionelles Styling für den perfekten Look vor der Bühne. Wer ein dauerhaftes Souvenir auf Zeit bevorzugt, greift zu den kultigen Klebetattoos im Design des bekannten S-BUDGET-Börserls.

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Die Interaktion mit anderen Fans kommt ebenfalls nicht zu kurz. Persönliche Botschaften und Grüße an die Community werden weithin sichtbar auf eine große LED-Wall projiziert. Wer den Moment lieber bildlich festhalten möchte, nutzt die installierte Fotobox für Schnappschüsse im Eurovision-Style. Diese Bilder können als Erinnerung sofort mit nach Hause genommen oder ebenfalls auf der digitalen Videowand präsentiert werden.

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Geschenke und Partystimmung im ESC-Village

Neben dem Unterhaltungsprogramm verteilt das Team zahlreiche Aufmerksamkeiten an das Publikum. Die Palette reicht von den beliebten Taste-Boxen über S-BUDGET Taschen bis hin zu speziellen Gewinnspielen. Als besonderes Highlight mischt sich das S-BUDGET-Börserl persönlich als Special Guest unter die feiernde Menge.

Das Eurovision Village gilt als der größte öffentlich zugängliche Veranstaltungsort der gesamten ESC-Woche. Bei freiem Eintritt erwartet die Wiener und ihre internationalen Gäste ein dichtes Programm mit rund 80 Stunden Live-Musik und Shows.