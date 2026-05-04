AMS zieht durch Wien: 2.600 Firmen im Visier der Job-Jäger

Die Arbeitslosigkeit in Wien ist im April leicht gestiegen, nun macht das Arbeitsmarktservice mobil: AMS-Teams gehen persönlich zu Tausenden Betrieben, um neue Jobs zu sichern.

130 Mitarbeiter des AMS Wien sind derzeit in der ganzen Stadt unterwegs und besuchen rund 2.600 Unternehmen persönlich. Die Aktion, die noch bis 15. Mai läuft, hat ein ambitioniertes Ziel: mehr offene Stellen auftreiben und Betriebe enger begleiten.

Insgesamt sind in der Bundeshauptstadt 125.103 Menschen arbeitslos gemeldet, was einem Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In Schulungen sind 34.465 Personen, ein Minus von 10 Prozent. Zusammen ergibt das einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent.

Zahlen und Fakten

In Branchen steigt die Arbeitslosigkeit vor allem im Einzelhandel (plus 6,9 Prozent), in der Produktion (plus 7,7 Prozent) und in Gastronomie und Hotellerie (plus 1,5 Prozent), während der Bau um 3,7 Prozent sinkt. Gleichzeitig wurden 10.465 offene Stellen gemeldet - ein Plus von 7,9 Prozent. Und: Die Zahl der Lehrstellensuchenden wächst um satte 15,2 Prozent, ein deutliches Signal für den künftigen Fachkräftebedarf.

Besonders spannend: Die Zahl der über 50-Jährigen ohne Job oder in Schulung steigt um 4,3 Prozent, während Junge unter 25 um 3,6 Prozent zurückgehen. AMS-Wien-Chef Winfried Göschl dazu: "Unser Hauptthema bei der heurigen Tour ist das Thema Ältere: Wir informieren unter anderem über unsere sehr großzügigen Förderungen und Beihilfen für jene Betriebe, die Menschen über 55 aufnehmen - und natürlich geht es auch darum, Ältere in Beschäftigung zu halten. Denn für sie ist es wesentlich schwerer, wieder einen Job zu finden, als für Junge."