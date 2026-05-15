Was man am Wochenende in NÖ machen kann

Vom 15.bis 17. Mai lädt Niederösterreich wieder mit zahlreichen Angeboten ins Wochenende ein. Von Natur, Kunst und Kultur über Kabaretts, Shows und speziellen Events ist wieder alles dabei!

Natur- und Gartenliebhaber kommen auf ihre Kosten! Vom 16. bis 17. Mai finden die Schaugartentage statt. Dabei kann man bei erfrischenden Gartengeschichten, Anekdoten und Tipps der Schaugärtner den Tag genießen. Noch bis zum 17. Mai kann man das Event "Mai hoch Drei“ besuchen - ein buntes Fest voller Musik, Natur, Handwerk, Kulinarik und abwechslungsreichen Mitmach-Erlebnissen.

Von Musikfest bis Grüffelo-Treff

Unter dem Motto "Zauberhaft“ steht das 17. Musikfest Schloss Weinzierl bis 17. Mai 2026 in Schloss Weinzierl bei Wieselburg. Künstlerisch geleitet von seinen Gründern, dem Altenberg Trio Wien, ist das Programm des Musikfests diesmal von den Themen Zauber, Märchen und Magie inspiriert. Außerdem sind die Macher des Grüffelo Axel Scheffler und Julia Donaldson sind für einen außergewöhnlichen Grüffelo-Tag am 16. Mai in Krems. Mit einem Meet & Greet oder dem Grüffelo als Walking Act erwartet Familien ein außergewöhnlicher Programm mit den beiden Weltstars der Kinderliteratur. Möchte man sich jedoch die Vielfalt der NÖ Regionalkultur anschauen, dann finden im Zuge des "Viertel Festivals" auch dieses Wochenende wieder Veranstaltungen und Ausstellungen statt: Kunst- und Kulturprojekte von Kunstschaffenden aus der Region, kreative Ideen von Vereinen, Künstlern, Kulturinitiativen und auch Schulprojekte - unter anderem auch das Musik, Film und Kulturfestival "FILMRISS?!" in Mistelbach.

Auch dieses Mal findet das Musikfest Schloss Weinzierl wieder bei schöner Kulisse statt. © Musikfest Schloss Weinzierl

Magic-Show und Meerjungfrauen-Theater

Stefan Haider tritt mit seinem Programm ("Directors Cut“) am 16. Mai im Stadtsaal Zwettl auf. Wer es magisch möchte, kann am 15. Mai die "Um die Welt Dinner Magic Show - USA“ und am 16. Mai die Show "Hundert Minuten Wunder“ im Bill Cheung Magic Theater in Wiener Neustadt bestaunen. Weiters können Familien am 16. Mai die Vorführung "Die kleine Meerjungfrau" im Landestheater NÖ besuchen.

Wrestling, Feste und Rallyefahrzeuge

Motorsportfans kommen bis 17. Mai rund um Melk voll auf ihre Kosten. Zahlreiche historische Rallyefahrzeuge und bekannte Legenden aus dem Rallyesport (wie Stig Blomqvist oder Herbert Grünsteidl) sind beim Alpenfahrt Revival in der Region unterwegs. Außerdem werden in vielen Gemeinden an diesem Wochenende Feste gefeiert, darunter das Volksfest mit Wrestlingeinlage in Waidhofen an der Ybbs, das Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr Kleinschönbichl oder das Feuerwehrfest in Michelndorf (alle 16. – 17. Mai).