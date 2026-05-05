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Tennis

Rom-Hammer: Ofner droht Sinner-Duell

05.05.26, 12:43
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Österreichs aktuell bester Tennisspieler, Sebastian Ofner, winkt beim ATP-1000-Turnier in Rom ein Zweitrundenduell mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Sebastian Ofner (ATP-Nr. 87) müsste dazu am Mittwoch allerdings erstmals in der ersten Runde den US-Amerikaner Alex Michelsen (ATP-Nr. 42) ausschalten. Madrid-Sieger Jannik Sinner, der beim Heimturnier als großer Favorit gilt, hat im Foro Italico – wie alle gesetzten Spieler, darunter auch Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic – ein Freilos.

Ofner & Sinner
© Getty

ÖTV-Frauen müssen durch Quali

Im Frauenturnier am gleichen Schauplatz mussten alle vier Österreicherinnen in die Qualifikation. Da die Deadline für die direkte Akzeptanz ins Hauptfeld vier Wochen vor dem Turnier ist, blieb auch die zuletzt auf Platz 38 vorgestoßene Anastasia Potapova nicht davon verschont. Die in der Quali topgesetzte Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus erreichten am Montag in zwei, Julia Grabher in drei Sätzen jeweils die zweite Runde. Mit einem weiteren Sieg am Dienstag ist der Hauptbewerb erreicht.

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