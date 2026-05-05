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Hoeneß-Hammer vor Bayern-Hit gegen Paris
© Getty

Kompany-Nachfolger

Hoeneß-Hammer vor Bayern-Hit gegen Paris

05.05.26, 11:24
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Paukenschlag beim Rekordmeister: Uli Hoeneß spricht offen über Kompany-Nachfolger. 

Beben an der Säbener Straße kurz vor dem Champions-League-Giganten-Duell gegen Paris Saint-Germain! Bayern-Patron Uli Hoeneß sorgt mit einem TV-Interview für Wirbel. In einem emotionalen Klartext-Auftritt lässt die Legende die Bombe platzen: Er hat bereits einen ganz bestimmten Namen für die Ära nach Vincent Kompany im Kopf!

Hoeneß blickt in die Zukunft

Es ist die Nachricht, die die Fußball-Welt kurz vor dem Paris-Kracher in Atem hält! Während Vincent Kompany die Bayern aktuell von Sieg zu Sieg führt, blickt Ehrenpräsident Uli Hoeneß (72) bereits in die weite Zukunft. Und dabei fällt ein Name, der alle Fans elektrisiert: Sebastian Hoeneß (43)!

„Er kommt mindestens mal in Frage!“

Hoeneß-Hammer vor Bayern-Hit gegen Paris
© Getty

Im Interview bei DAZN ließ der Bayern-Macher aufhorchen. Angesprochen auf seinen Neffen, der beim VfB Stuttgart ein wahres Fußball-Wunder vollbringt, wurde Uli deutlich wie selten zuvor: „Er kommt mindestens mal in Frage“, so der Patron über Sebastian als potenziellen zukünftigen Bayern-Trainer. Ein echter Hoeneß-Hammer!

Liebeserklärung an Kompany

Dabei stellt Uli klar: Aktuell ist Vincent Kompany der absolute König in München. „Er kann von mir aus noch fünf oder zehn Jahre hierbleiben“, schwärmte Hoeneß vom Belgier. Der Grund für die Liebeserklärung: Kompany habe „alle Spieler besser gemacht“ und aus „15, 16 oder 18 Einzelspielern ein homogenes Team geformt“. Das „besondere Gefühl“ beim Rekordmeister sei allein das Verdienst des Trainers.

Heißes Duell im DFB-Pokal-Finale

Besonders brisant: Bevor Sebastian Hoeneß eines Tages das Erbe an der Säbener Straße antreten könnte, will er die Bayern erst einmal ärgern! Am 23. Mai kommt es in Berlin zum ultimativen Showdown: Im DFB-Pokal-Finale trifft Titelverteidiger Stuttgart auf die Münchner Triple-Jäger. Es ist das Duell der beiden Hoeneß-Lieblinge: Kompany gegen Sebastian!

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