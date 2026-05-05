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Lindsey Vonn (41) rockt mit Geh-Hilfe die Met-Gala
© Getty

Society-Comeback

Lindsey Vonn (41) rockt mit Geh-Hilfe die Met-Gala

05.05.26, 10:07
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Gänsehaut-Moment in New York! 

Nur drei Monate nach ihrem Horror-Sturz bei den Olympischen Spielen, als sie fast ihr Bein verlor, feiert Ski-Königin Lindsey Vonn (41) ihr emotionales Comeback. In einer 4.000-Stunden-Robe und mit einer ganz besonderen Begleitung rührte sie die Fans zu Tränen.

Wow-Auftritt nach Schock

Was für eine Kämpferin! Ganz Sport-Welt hielt im Februar den Atem an, als Lindsey Vonn in Mailand-Cortina schwer verunglückte. Mehrere Operationen, Schmerzen und die Schock-Beichte: Die US-Amerikanerin stand kurzzeitig sogar vor einer Amputation! Doch jetzt, weniger als drei Monate später, der absolute Wow-Auftritt bei der Met Gala.

4.000 Stunden Handarbeit

In einem atemberaubenden weißen Meerjungfrauenkleid von Designer-Guru Thom Browne schritt Lindsey über den berühmten Teppich des Metropolitan Museum of Art. Ein echtes Kunstwerk: 4.000 Stunden Handarbeit stecken in dem Kleid. Tausende Perlen erzeugen einen edlen Marmor-Effekt – passend zum Gala-Thema der antiken Statuen.

Tränen-Beichte: "Meine Coming-out-Party"

Gegenüber der Vogue gab sich die 41-Jährige gewohnt offen und emotional: „Das ist so etwas wie meine Coming-out-Party – ich darf wieder unter Menschen sein, ein wunderschönes Kleid tragen und meine Krücken zum ersten Mal weglegen.“

Besonders rührend: Ganz ohne Hilfe ging es dann doch noch nicht. Lindsey stieg die Stufen mit einer eleganten schwarz-goldenen Geh-Hilfe empor. Ein Accessoire, das Stärke und Zerbrechlichkeit zugleich ausstrahlte. „Ich fühle mich einfach wunderschön“, strahlte sie im Interview mit E! Live.

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