Wirbel um Messerdrohung in Gemeindebau

Auf seine Ex und ihren Neuen traf zufällig ein Verflossener, der das aber noch lange nicht verdaut und akzeptiert hat, im Hof einer Gemeindebauanlage in Floridsdorf: Es wurde umgehend ungemütlich.

Wien. Aus Sicht der Polizei spielten sich die Ereignisse, zeitlich etwas durcheinandergewürfelt, wie folgt ab: Demnach wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf Samstag um 21.15 Uhr zu einem Einsatz in die Justgasse gerufen, weil ein Mann seine Ex-Lebensgefährtin und ihren neuen Freund mit dem Umbringen bedroht haben soll. Laut ersten Erhebungen soll der 41- jährige tatverdächtige einheimische Österreicher dabei seinen Leatherman aus der Hose gefischt und mit der Klinge gefährlich herumgefuchtelt haben.

Messer-Mann bekam Faust ins Gesicht

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Eifersüchtige mit dem Messer in der Hand allerdings von einem Freund des bedrohten Paares, einem 40-jährigen Wiener, der wohl auch in dem Gemeindebau wohnt und zu Hilfe eilte, durch Schläge im Gesicht verletzt worden sein. Der geohrfeigte Möchtegern-Angreifer gab gegenüber den einschreitenden Beamten an, von eben diesem Mann ebenfalls mit dem Umbringen bedroht worden zu sein.

Das Messer konnte sichergestellt und durch Zeugen wiedererkannt werden. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und anschließend durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der "Schlichter" mit der Eisenfaust wurde zur sofortigen Einvernahme in eine Polizeiinspektion gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgten alle Anzeigen auf freiem Fuß.