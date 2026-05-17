29-Jähriger donnerte Kontrahenten scharfe Glasscherbe ins Gesicht

Der Angreifer war voll dicht in Beisl gekommen und machte einem weiblichen Gast unverhohlen und ziemlich derb Avancen. Andere Lokalgäste schritten wegen der Belästigung gegen den Aufdringling ein - daraufhin floss Blut.

Wien. Bei einem Streit in und dann auch vor einem Lokal in der Hannovergasse in der Brigittenau schlug am Samstagabend ein 29-jähriger Wiener seinem Kontrahenten (ebenfalls ein Einheimischer) mit einer Glasscherbe ins Gesicht. Der Mann wurde dabei verletzt und nach der Notfallversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht. Der Verdächtige wurde um 21.35 Uhr vorläufig festgenommen und ebenfalls mit Verletzungen in ein Spital eingeliefert.

Der Abend in dem Branntweiner mit bunt gemischtem Publikum war eskaliert, als eine Frau in dem Lokal verbal extrem belästigt wurde. Die genervten anderen Lokalgäste wollten den von Alk und vermutlich auch von anderen Substanzen schwer beeinträchtigten Mann aus dem Lokal bugsieren, da zerschlug der Wüstling ein Glas oder eine Flasche und ging mit einer spitzen Scherbe, die später sichergestellt wurde, auf den Hauptkontrahenten los. Weitere Ermittlungen sind im Gange.