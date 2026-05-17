Brand-Alarm: 200 Passagiere aus Nachtzug evakuiert

Die Bremsen eines Waggons waren so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde. Der Nachtzug von Salzburg nach München wurde daraufhin gestoppt und komplett geräumt.

Sbg, Bayern. Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen Zug auf dem Weg von Salzburg nach München evakuiert. Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz um 5.11 Uhr fast schon in der Früh ein. Demnach befanden sich 200 Fahrgäste in dem Zug, als er im oberbayrischen Traunstein schließlich evakuiert wurde. Die Passagiere wurden in einer Turnhalle untergebracht und von Ärzten der Sanitätseinsatzleitung in Augenschein genommen, der Malteser Hilfsdienst kümmerte sich hernach um die Gestrandeten und versorgte sie mit dem Notwendigsten.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnten die Passagiere ihr Gepäck aus dem schadhaften Zug - bei den Bremsen wurde auch ein Feuerlöscher eingesetzt - holen und ihre Reise mit einem Ersatzzug fortsetzen. Die beschädigte Garnitur wurde im Anschluss abgeschleppt.