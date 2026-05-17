Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Traunstein zug evakujiert
© BRK Traunstein

Salzburg-München

Brand-Alarm: 200 Passagiere aus Nachtzug evakuiert

17.05.26, 10:47
Teilen

Die Bremsen eines Waggons waren so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde. Der Nachtzug von Salzburg nach München wurde daraufhin gestoppt und komplett geräumt.

Sbg, Bayern. Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen Zug auf dem Weg von Salzburg nach München evakuiert. Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz um 5.11 Uhr fast schon in der Früh ein. Demnach befanden sich 200 Fahrgäste in dem Zug, als er im oberbayrischen Traunstein schließlich evakuiert wurde. Die Passagiere wurden in einer Turnhalle untergebracht und von Ärzten der Sanitätseinsatzleitung in Augenschein genommen, der Malteser Hilfsdienst kümmerte sich hernach um die Gestrandeten und versorgte sie mit dem Notwendigsten.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnten die Passagiere ihr Gepäck aus dem schadhaften Zug - bei den Bremsen wurde auch ein Feuerlöscher eingesetzt - holen und ihre Reise mit einem Ersatzzug fortsetzen. Die beschädigte Garnitur wurde im Anschluss abgeschleppt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen