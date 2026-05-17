Gäste aus 52 Nationen feiern des Weinfestivals VieVinum

Am Samstag ging in der Hofburg die feierliche Eröffnung des dreitägigen internationalen Weinfestivals VieVinum über die Bühne.

Wien steht seit dem Wochenende wieder ganz im Zeichen des edlen Tropfens. In der festlichen Hofburg wurde am Samstag das dreitägige internationale Weinfestival VieVinum feierlich eröffnet. Bereits am ersten Tag strömten weinbegeisterte Gäste aus 52 Nationen in die prunkvollen Hallen, um die Kreationen von rund 550 Ausstellern zu verkosten und an den zahlreichen Begleitveranstaltungen teilzunehmen.

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Kulturgut im Rampenlicht

Alle zwei Jahre verwandelt sich Wien in den absoluten Mittelpunkt der internationalen Weinwelt. Die österreichischen Winzerinnen und Winzer locken dabei mit der hohen Qualität ihrer Produkte ein weltweites Publikum an. Im Rahmen eines feierlichen Festaktes unterstrich Johannes Abentung, Generalsekretär im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, den Stellenwert der heimischen Betriebe. "Wein ist ein nicht kopierbares Naturprodukt von immenser kultureller, gesellschaftlicher sowie wirtschaftlicher Bedeutung“, erklärte Abentung in seiner Ansprache.

Wiege des Weins zu Gast in Wien

Neben den heimischen Spitzenweinen präsentieren auch zahlreiche internationale Weingüter ihre Schätze auf der Messe. Heuer steht Georgien als offizielles Gastland im Rampenlicht. Der georgische Botschafter Alexander Maisuradze wies in seiner Festrede auf die tief verwurzelte Identität hin, die der Wein in seiner Heimat besitzt. Mit einer beeindruckenden, rund 8.000 Jahre alten Weintradition gilt Georgien historisch gesehen als die Wiege des Weinbaus.

Alkoholfreie Trends und junge Talente

Zu den großen Höhepunkten der diesjährigen Messe gehört das Trendthema Zero. In diesem Schwerpunkt dreht sich alles um rund 80 alkoholfreie Produkte, die von hochkarätig besetzten Diskussionsrunden begleitet werden. Am heutigen Sonntag lenkt die Wein Steiermark die Aufmerksamkeit mit dem Schwerpunkt Best of Sauvignon Blanc auf sich. Am Montag folgt die Jugendinitiative der Wein Burgenland, die unter dem Leitgedanken Junges Burgenland die nächste Generation in speziellen Verkostungszonen präsentiert.