Wetter-Wahnsinn: Hier fiel Schnee - mitten im Mai!

Einige Täler werden Mitte Mai noch einmal weiß.

Am Vormittag dominieren in weiten Teilen Österreichs dichte Wolken, dazu fällt verbreitet Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 800 Meter Seehöhe. Besonders im Westen und Süden ist mit anhaltenden Niederschlägen zu rechnen, während es im äußersten Norden weitgehend trocken bleibt.

Der Westen Österreichs präsentierte sich am Dienstag tiefwinterlich. Neuschnee gab es etwa am Arlberg.

© Webcam.eu

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Auch das Starthaus der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel ist weiß.

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Im Laufe des Nachmittags verlagert sich der Regenschwerpunkt in den Südosten, insgesamt lässt die Niederschlagsneigung jedoch deutlich nach. Von Westen her lockert die Bewölkung zunehmend auf, sodass sich bis zum Abend im ganzen Land die Sonne zeigt. Der Wind weht meist mäßig bis lebhaft, in exponierten Regionen auch kräftig aus westlichen Richtungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 15 Grad, die höchsten Werte werden im Osten und Südosten erreicht.

So geht es weiter

Zur Wochenmitte startet der Tag überwiegend sonnig. Ab etwa Mittag ziehen von Norden her allerdings einige Wolkenfelder auf, wodurch sich die Sonne am Nachmittag nur noch zeitweise zeigt. Niederschlag bleibt dennoch die Ausnahme, vereinzelte Regenschauer sind kaum zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden zeitweise auch lebhaft aus südlichen bis westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 3 und plus 8 Grad, tagsüber werden 13 bis 19 Grad erreicht.

Der Donnerstag präsentiert sich wechselhaft. Bereits in den Morgenstunden überwiegen vielerorts die Wolken und immer wieder fällt Regen. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt im Westen Österreichs. Trocken bleibt es dagegen meist im Osten und Südosten, wo auch die besten Chancen auf Sonnenschein bestehen. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1500 und 2000 Metern Seehöhe. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, im Osten und Südosten zeitweise auch lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 9 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 13 und 20 Grad – mit den höchsten Temperaturen in den sonnigeren Regionen.