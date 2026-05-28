Spatenstich für neue AHS Gerasdorf

Gerasdorf bei Wien bekommt eine brandneue AHS – und der Startschuss ist gefallen.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos), Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Bildungsdirektor Karl Fritthum, Bürgermeister Dietmar Ruf und BIG-Geschäftsführer Gerald Beck setzten heute den feierlichen Spatenstich. Das Bundesministerium für Bildung investiert rund 61,7 Mio. Euro in den neuen Standort, der im 3. Quartal 2028 fertiggestellt werden soll.

Warum Gerasdorf?

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Die Region wächst rasant – und die umliegenden Gymnasien stoßen längst an ihre Kapazitätsgrenzen. Die neue AHS schafft Platz für 900 Schülerinnen und Schüler in 36 Stammklassen samt Sonderunterrichtsräumen, Turnsälen und Nachmittagsbetreuung. Schwerpunkte: MINT sowie Umwelt und Ökologie.

Holzbau, Dachbegrünung, Wärmepumpe

Architektonisch setzt das Projekt auf Nachhaltigkeit: Die beiden Obergeschosse des mäanderförmigen Gebäudes werden in Holzbauweise errichtet, das Dach ist begrünt und mit einer 330-kWp-Photovoltaikanlage ausgestattet. Geheizt wird mittels Wärmepumpe mit Grundwassernutzung. Das Gebäude wird im klimaaktiv Gold Standard errichtet. Den Architekturwettbewerb gewann das Wiener Büro Megatabs ZT GmbH.