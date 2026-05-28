Gegen die Sommerhitze – 34 Coole Zonen öffnen

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm kommen die heißen Tage. Damit die Menschen in Wien im Sommer nicht zu sehr ins Schwitzen geraten, baut die Stadt Wien ihr Hitzeschutz-Angebot massiv aus. Ab dem 1. Juni öffnen insgesamt 34 Coole Zonen in 20 Bezirken ihre Pforten.

Das Angebot richtet sich besonders an ältere oder kranke Menschen, steht aber allen Wienerinnen und Wienern komplett kostenlos offen. Die klimatisierten Räume bieten an extrem heißen Tagen nicht nur angenehme Temperaturen, sondern oft auch ein abwechslungsreiches Programm.

"Hitze kann zu einem echten Gesundheitsproblem werden, wenn wir nicht geschützt sind. Mit der Wiener Hitzeschutzformel, Trinkwasser, Schatten durch Grünraum und kühle Räume, garantieren wir, dass es genügend Möglichkeiten zur Abkühlung gibt. Schutz vor Hitze darf keine Frage der Leistbarkeit sein, deshalb sind die mehr als 1.000 Parks und Grünräume, 1.600 öffentlichen Trinkbrunnen und die mittlerweile 34 Coolen Zonen für jede Wienerin und jeden Wiener frei zugänglich“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Vom Pensionistenklub bis zur Bücherei

Gestartet ist das Projekt im Jahr 2023 mit nur zwei Pilot-Standorten. Mittlerweile wurde mit Hochdruck am Ausbau gearbeitet. Lokale Partnerorganisationen wie die Pensionisten-Wohnhäuser, die städtischen Büchereien, die Amtshäuser in Währing und Brigittenau, das Wiener Hilfswerk, der Arbeiter-Samariter-Bund und der Wiener Familienbund stellen die Räume zur Verfügung.

"Hitzewellen können die Gesundheit belasten und die Lebensqualität vieler Menschen deutlich einschränken. Gerade vulnerable Gruppen unserer Gesellschaft sind extremer Hitze oft stärker ausgesetzt. Coole Zonen entfalten hier als niederschwellige Maßnahme eine große Wirkung. Sie bieten an heißen Tagen einen frei zugänglichen Ort zur Abkühlung und Erholung", betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Lesen, Yoga und Linedance im Kühlen

Das Programm in den Zonen unterscheidet sich von Standort zu Standort. Während die Büchereien auf Ruhebereiche zum Lernen und Lesen setzen, bieten die Pensionistenklubs viel Raum für Austausch und Miteinander. Dort stehen sogar Bewegungskurse wie Linedance und Yoga oder gemeinsame Schach- und Spieleabende auf dem Programm. In jeder Coolen Zone sorgt zudem eine Betreuungsperson vor Ort für einen angenehmen Aufenthalt.

"Die Büchereien in Wien waren schon immer cool und angesagt. Im Sommer trifft das noch viel mehr zu. Denn sechs unserer Standorte sind heuer auch offiziell Coole Zonen, Räume mit angenehmen Temperaturen, einem offenen Programm und Zugang für alle", so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos).

Große Eröffnungsparty im Juni

Fast alle Standorte starten bereits am ersten Junitag, nur zwei Zonen folgen im Juli. Wer das Angebot direkt ausprobieren möchte, ist zum großen Eröffnungsfest am 9. Juni eingeladen. Von 14 bis 17 Uhr wird stellvertretend im Pensionistenklub "Klub+ All in Village 3" im 3. Bezirk gefeiert. Eine Anmeldung ist nicht nötig, man kann einfach vorbeikommen. Alle weiteren Standorte und die genauen Öffnungszeiten sind auf der Website der Stadt Wien zu finden.