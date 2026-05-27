"Halleluja-Schlachtruf“: Priester-Nationalelf fordert Österreichs Winzer heraus!

Am Sonntag, dem 31. Mai, kommt es auf der Sportanlage in Röschitz zu einem Fußball-Highlight. Um 16.00 Uhr trifft die österreichische Priesternationalmannschaft in einem fröhlichen Benefiz-Match auf die heimische Winzer-Auswahl.

Das mit Spannung erwartete Duell bildet den krönenden Abschluss des sportlichen Festwochenendes im Weinviertel. Für die Priester-Elf ist die Begegnung der erste große Härtetest und das erste Benefizspiel der neuen Saison - nach der Priester-EM in Polen im Frühjahr. Die Kleriker haben sich Anfang des Monats bei einem Freiluft-Trainingsspiel gegen den FC Monday United in Schwarzau am Steinfeld bereits in Topform gebracht.

Generalprobe vor Priester-Europameisterschaft

© Wolfgang Zarl

Auch für die Winzer steht viel auf dem Spiel: Sie nutzen die Partie als letzte Generalprobe vor ihrer Europameisterschaft in Italien. Fans dürfen sich gleich zu Spielbeginn auf ein echtes Highlight freuen, wenn der traditionelle, priesterliche „Halleluja-Schlachtruf“ über den Rasen schallt.

Gekühlte Getränke und Weinspenden für den guten Zweck

Gespielt wird auf dem großen Feld – und das bei voraussichtlich sommerlichen Temperaturen. Für die nötige Abkühlung der Zuschauer ist bestens gesorgt. Das Besondere: Die Winzer spenden ihren eigenen Wein für die Veranstaltung. Der gesamte Erlös aus dem Weinverkauf rund um das Spiel kommt direkt der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft im Nachbarort Roseldorf zugute.

Priesterelf-Teamchef voller Vorfreude

Teamchef Michael Semmelmeyer, Kaplan in Perchtoldsdorf, fiebert dem Anpfiff in seiner Heimatregion bereits entgegen: „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Spiel im Weinviertel! Beide Gruppen – die Priester und die Winzer – sind im übertragenen Sinne Arbeiter im Weinberg des Herrn. Dass wir hier Sport, Gemeinschaft und den guten Zweck verbinden können, ist einfach wunderbar.“ Das Organisationsteam hofft auf zahlreiche gut gelaunte Zuschauer, die die Mannschaften anfeuern und dabei kräftig für den guten Zweck spenden.

Spieltermin: Sonntag, 31. Mai, um 16:00 Uhr



Ort: Sporttage Röschitz (Weinviertel)