Ticket-Schock: VOR erhöht Preise ab Juli

Die Öffis werden teurer – und DAS müssen Sie wissen!

Preiserhöhung. Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) dreht ab 1. Juli 2026 an der Preisschraube: Tickets im Regionaltarif für Niederösterreich und für das Burgenland werden um durchschnittlich 3,5 Prozent teurer. Eine zweite Erhöhungswelle rollt dann ab 1. September an.

Was wird teurer?

• Einzel- und Tagestickets sowie 7- und 31-Tage-Tickets im Regionaltarif

• KlimaTicket MetropolRegion: neu 1.019 Euro (bisher 1.000 Euro)

• KlimaTicket Region: neu 552 Euro (bisher 533 Euro)

• Top-Jugendticket: neu 101 Euro (bisher 88,60 Euro)

• Jugendticket: neu 29,60 Euro (bisher 19,60 Euro)

Konkret bedeutet das im Geldbörsel

Eine Einzelfahrt Wien–St. Pölten kostet ab Juli 14,50 Euro statt bisher 14,00 Euro. Für Kinder steigt der Preis auf 7,30 Euro (bisher 7,00), für Senioren auf 8,70 Euro (bisher 8,40). Die Strecke Mattersburg–Wiener Neustadt kostet künftig 5,90 Euro statt 5,70 Euro.

Ticketsortiment wird vereinfacht

Klassische Wochen- und Monatskarten fallen weg – die flexiblen 7- und 31-Tage-Tickets bleiben. Neu ist auch: Die Bearbeitungsgebühr für Verwaltungsleistungen steigt von 10 auf 15 Euro – etwa für Duplikate von Jahres- und Jugendtickets oder schriftliche Mahnungen.

Und was bleibt gleich?

Die Ticketpreise innerhalb der Wiener Kernzone bleiben unverändert. Auch Freizeit-Ticket, Wochenendticket und die vergünstigten Monatskarten für Studierende sind von der Erhöhung ausgenommen. Der VOR begründet die Anhebung mit gestiegenen Energie- und Betriebskosten. Alle neuen Preise sind ab 1. Juli unter preisauskunft.VOR.at abrufbar.