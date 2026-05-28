Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Windkraftrechtsstreit: "Sieg für die direkte Demokratie"
© Velm-Götzendorf

Velm-Götzendorf

Windkraftrechtsstreit: "Sieg für die direkte Demokratie"

28.05.26, 10:05
Teilen

Nächste Runde im Rechtsstreit um Windkraft und Photovoltaik: Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat die Amtsrevision der Abteilung Gemeinden (Gruppe Innere Verwaltung) der Niederösterreichischen Landesregierung zurückgewiesen. Die FPÖ sieht die Bürgerrechte damit klar bestätigt. 

Ausgangspunkt war ein Initiativantrag zahlreicher Bürgerinnen und Bürger aus Velm-Götzendorf. Die zentrale Frage: Soll der Gemeinderat weitere Widmungen für Windkraft- oder Photovoltaikanlagen beschließen? Bürgermeister Gerald Haasmüller erklärte den Antrag zunächst für unzulässig – der Gemeindevorstand schloss sich an. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hob den Bescheid jedoch auf. Daraufhin zog sogar die Gruppe Innere Verwaltung des Landes mit einer Amtsrevision vor den VwGH – und scheiterte nun auch dort.

Bauer: „Direkte Demokratie darf nicht mit Tricks abgedreht werden!"

Der Freiheitliche Gemeinderat Rudolf Bauer zeigt sich kämpferisch: "Es kann nicht sein, dass Bürgerinitiativen mit formalen Tricks abgedreht werden. Zahlreiche Menschen in unserer Gemeinde haben unterschrieben, weil sie bei einem so massiven Eingriff in das Ortsbild mitreden wollen. Dass nun auch die Amtsrevision gescheitert ist, zeigt: Unsere Kritik war berechtigt."

Dorner mit scharfer Kritik am Bürgermeister

Auch LAbg. Dieter Dorner, Obmann des Freiheitlichen und Unabhängigen Gemeindevertreterverbandes NÖ, greift scharf an: "Ich finde es befremdlich, wenn ein Bürgermeister offenbar alles versucht, um die Rechte der Bürger einzuschränken und sie vom demokratischen Prozess auszuschließen. Bürgerbeteiligung darf nicht nur dann gelten, wenn das Ergebnis politisch erwünscht ist."
Dorner wertet die Entscheidung als grundsätzlichen Erfolg: "Der VwGH hat klargestellt, dass diese Angelegenheit gar nicht vor ihn gehört. Damit ist auch der Versuch der Gemeindeaufsicht des Landes gescheitert, diese Bürgerinitiative weiter aufzuhalten. Ein wichtiger Sieg für die direkte Demokratie!"

FPÖ fordert rasche Behandlung im Gemeinderat

Die FPÖ Velm-Götzendorf macht jetzt Druck: Der Initiativantrag soll rasch im Gemeinderat behandelt werden – damit die Bevölkerung endlich die Möglichkeit bekommt, sich demokratisch zu äußern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen