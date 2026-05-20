Trump enthüllt Mega-Bau unter Ballsaal

Der neue Ballsaal am Weißen Haus soll offenbar deutlich mehr sein als nur ein Ort für Empfänge und Staatsbankette. Bei einem Rundgang über die Baustelle sprach US-Präsident Donald Trump überraschend offen über das gigantische Projekt.

Vor Journalisten erklärte Trump, dass unter dem künftigen Gebäude zahlreiche zusätzliche Räume entstehen würden. "Das hier unten sind alles verschiedene Räume. Sie bauen ein Krankenhaus. Sie bauen ein Militärkrankenhaus. Sie bauen alle möglichen Forschungseinrichtungen", sagte der Präsident. Außerdem entstünden Besprechungsräume sowie Bereiche für das Militär, die direkt mit dem Ballsaal verbunden seien.

„Geht sechs Stockwerke tief“

Besonders erstaunlich: Laut Trump reicht das Bauwerk tief unter die Erde. „Das geht sehr tief hinunter“, erklärte er vor Reportern und ergänzte: „Das ist etwa sechs Stockwerke tief. Das ist eine riesige Sache.“

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Ein gewöhnlicher Ballsaal sehe anders aus, betonte Trump. Normalerweise baue man solche Gebäude schlicht ebenerdig, hier handle es sich jedoch um deutlich mehr als einen repräsentativen Veranstaltungsort.

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Trump spricht von „Schutzschild“

Der Präsident beschrieb das Projekt sogar als Sicherheitsmaßnahme. "Der Ballsaal ist eigentlich ein Schutzschild“, sagte Trump. Das Gebäude solle die darunterliegenden Einrichtungen schützen. Auch die Dachkonstruktion sei offenbar speziell geplant worden. Laut Trump werde der obere Bereich militärisch genutzt und unter anderem für Drohnentechnik vorbereitet.

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Weil das neue Gebäude hoch ausfallen soll und einen weiten Blick über Washington D.C. ermöglicht, seien auch Sicherheitsbehörden eng eingebunden. Trump erklärte, sowohl das US-Militär als auch der Secret Service seien an der Planung beteiligt.

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Auf Fragen zur Finanzierung reagierte der Präsident gelassen. Bedenken, das Vorhaben könnte aus Geldgründen scheitern, wies er zurück. Teile des Projekts würden über Budgets von Militär und Sicherheitsbehörden mitgetragen, erklärte Trump.

Streit um Kosten

Geplant ist die Fertigstellung des neuen Ballsaals laut bisherigen Angaben für September 2028. Ursprünglich hatte Trump erklärt, der Bau solle überwiegend durch private Geldgeber finanziert werden. Inzwischen sorgt das Projekt jedoch für politische Diskussionen. Kritiker im US-Senat werfen der Regierung vor, zusätzliche Steuergelder für den Bau bereitstellen zu wollen. Laut bisherigen Schätzungen könnten die Kosten auf bis zu 400 Millionen Dollar steigen.