Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Drogen sichergestellt.
© LPD NÖ/SPK Schwechat

Drogenkurier gefasst

17,5 Kilo Cannabis in Koffer am Wiener Flughafen entdeckt

28.05.26, 10:54
Teilen

Der 40-jährige Brite wurde festgenommen und befindet sich in Haft.

Wien/NÖ. Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Mittwoch 17,5 Kilogramm Cannabiskraut in einem Gepäckstück sichergestellt worden.

Es hatte sich laut Polizeiangaben vom Donnerstag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden. Ein 40-jähriger Brite, auf den das Gepäckstück eingecheckt war, wurde vor seiner Weiterreise nach London festgenommen. Der Beschuldigte, der die Aussage verweigerte, wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen