17,5 Kilo Cannabis in Koffer am Wiener Flughafen entdeckt

Der 40-jährige Brite wurde festgenommen und befindet sich in Haft.
Wien/NÖ. Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Mittwoch 17,5 Kilogramm Cannabiskraut in einem Gepäckstück sichergestellt worden.
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Es hatte sich laut Polizeiangaben vom Donnerstag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden. Ein 40-jähriger Brite, auf den das Gepäckstück eingecheckt war, wurde vor seiner Weiterreise nach London festgenommen. Der Beschuldigte, der die Aussage verweigerte, wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.