17,5 Kilo Cannabis in Koffer am Wiener Flughafen entdeckt

Der 40-jährige Brite wurde festgenommen und befindet sich in Haft.

Wien/NÖ. Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Mittwoch 17,5 Kilogramm Cannabiskraut in einem Gepäckstück sichergestellt worden.

Es hatte sich laut Polizeiangaben vom Donnerstag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden. Ein 40-jähriger Brite, auf den das Gepäckstück eingecheckt war, wurde vor seiner Weiterreise nach London festgenommen. Der Beschuldigte, der die Aussage verweigerte, wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.