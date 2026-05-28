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Großbrand in Zwentendorf: drei Verletzte!
© ORF

Flammeninferno

Großbrand in Zwentendorf: drei Verletzte!

28.05.26, 10:57
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Dramatische Szenen am Mittwochabend im Gewerbegebiet von Erpersdorf: Ein Großbrand vernichtete drei Hallen sowie ein ehemaliges Bürogebäude auf dem Gelände einer früheren Zimmerei. Drei Menschen kamen verletzt ins Spital. 

Kurz nach 17.00 Uhr schlug die Alarmglocke: Brandstufe drei von vier wurde ausgerufen, 18 Feuerwehren mit mehr als 200 Einsatzkräften rückten an. In dem betroffenen Gebäude befand sich im Erdgeschoss ein Nagelstudio – auch dieses wurde vollständig zerstört. Die oberen Stockwerke standen leer. Auf dem Areal haben sich offenbar mittlerweile mehrere Kleingewerbebetriebe angesiedelt.

Frau entdeckte den Brand – und wurde selbst Opfer

Großbrand in Zwentendorf: drei Verletzte!
© ORF

Eine Frau hatte das Feuer als Erste bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht – ebenso wie ein weiterer Zivilist und ein Feuerwehrmann.Nach stundenlangem Kampf gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Gegen 20.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Die Ursache ist noch ungeklärt.

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