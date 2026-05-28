Bruchbude wird Wohntraum für Familien

Aus einem Werkshallen- und Wohngebäude in Margareten aus dem 19. Jahrhundert entsteht ein neuer Gemeindebau mit 21 modernen und leistbaren Wohnungen. Nach 18 Monaten Bauzeit wurde nun die Dachgleiche für den neuen Gemeindebau gefeiert.

In der Spengergasse 45 wird kräftig gebaut, um dem ehemaligen Wohn- und Werkshallen-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert neues Leben einzuhauchen. Nach 18 Monaten Bauzeit nimmt das Projekt mehr und mehr Form an: Im Zuge der Sanierung wurden vier zusätzliche Stockwerke aufgesetzt, künftig sollen 50 Menschen einziehen. Der neue Gemeindebau setzt dabei nicht nur auf modernes Wohnen, sondern auch auf reichlich Grün und hohen Komfort.

Besonders im Blickpunkt steht das nachhaltige Energiekonzept. Geheizt wird künftig mit Luft/Wasser-Wärmepumpen, zusätzlich sorgt eine Fußbodenheizung im Winter für Wärme und im Sommer für angenehme Kühlung. Am Dach produziert eine Photovoltaikanlage eigenen Strom. Auch optisch wird auf Klima gesetzt: Begrünte Fassaden, ein begrünter Innenhof samt Terrasse und Spielplatz sowie bepflanzte Dächer sollen mitten in der Stadt für mehr Lebensqualität sorgen.

Die 21 Wohnungen bieten zwei bis fünf Zimmer und verfügen über hofseitige Freiflächen. Dazu kommen Fahrrad- und Kinderwagenräume, Kellerabteile sowie ein Waschsalon im Erdgeschoß. Die Fertigstellung des neuen Gemeindebaus ist für Frühjahr 2027 geplant.

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"Aktuell entstehen 1.000 neue Gemeindewohnungen in Wien. Damit schaffen wir für tausende Wienerinnen und Wiener ein leistbares, sicheres und langfristiges Zuhause. Der neue Gemeindebau in der Spengergasse bietet zusätzlich besondere Qualitäten: Elemente des bestehenden, historischen Gebäudes bleiben nämlich erhalten, während insgesamt ein moderner und nachhaltiger Neubau entsteht, der leistbaren Wohnraum auf Generationen bietet. Gasfreie Energieversorgung, sanfte Kühlung und hofseitige Freiräume schaffen ein Zuhause mit hoher Lebensqualität. Wien beweist damit einmal mehr, dass der Erhalt alter Bausubstanz und die Schaffung moderner Gemeindewohnungen erfolgreich zusammengedacht werden können. Genau das macht unser Wohnbaumodell international einzigartig", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

"Der neue Gemeindebau in der Spengergasse zeigt, wie wir in Margareten verantwortungsvoll weiterbauen: Wir erhalten die historische Struktur und schaffen gleichzeitig modernen und ökologischen Wohnraum. So entsteht ein nachhaltiges Zuhause für rund 50 neue Margaretner*innen, die nicht nur die leistbaren Wohnungen, sondern auch die gute Nachbarschaft in Margareten schätzen werden", so Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

"Die historische Fassade bleibt als starkes Stück Identität erhalten, während der Neubau dahinter mit großer Sorgfalt weiterwächst. Die neuen Loggien, die Fassadenbegrünung und die gelungene Einbindung in die Nachbarhäuser zeigen eindrucksvoll, wie hochwertige Weiterentwicklung im innerstädtischen Raum aussehen kann", unterstreicht Wiener Wohnen-Vizedirektor Daniel Milovic-Braun.