Dr. Astrid Wagner heute bei Hollabrunner Vorlesungen über Unterweger

Die Hollabrunner Vorlesungen widmen sich heute, am Donnerstag 28. Mai 2026, um 19 Uhr im Erzbischöflichen Seminar in Hollabrunn dem Thema „Jack Unterweger – Mensch & Mörder" mit der renommierten Strafverteidigerin Dr. Astrid Wagner.

Wagner wickelte in den frühen 1990er-Jahren Jack Unterwegers Schriftverkehr ab und besorgte seine Anzüge für den Prozess – sie war damals wohl die Person, die ihm am nächsten stand.

© Hollabrunner Vorlesungen

Dr. Astrid Wagner wuchs in Wien, Paris und der Steiermark auf und studierte Rechtswissenschaften in Graz. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst bei der steirischen Mietvereinigung, wo sie alsbald zur Landessekretärin aufstieg. Nachdem der mutmaßliche Prostituiertenmörder Jack Unterweger in ihr Leben getreten war, entschied sie sich, Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Strafrecht zu werden und übersiedelte nach Wien. Im Jahre 2000 absolvierte sie erfolgreich die Rechtsanwaltsprüfung, ein Jahr später eröffnete sie ihre eigene Kanzlei. Sie vertritt immer wieder in brisanten, oftmals öffentlichkeitswirksamen Strafprozessen. Inspiriert durch ihre Fälle schrieb sie zahlreiche True-Crime Bücher, die sie inzwischen einem breiten Publikum bekannt gemacht haben.