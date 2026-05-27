Hochkar wird zum Ganzjahres-Sportberg

Schluss mit reinem Winterbetrieb: Das Hochkar in den Ybbstaler Alpen macht ernst und positioniert sich als Ganzjahres-Sportberg.

Den symbolischen Startschuss gab es bereits am Pfingstmontag - mit der Bergankunft der Sportland Niederösterreich Women Tour sowie einem Bergrennen, bei dem ambitionierte Hobby- und Amateursportler sogar den Niederösterreichischen Landesmeistertitel holen konnten. Zwei Rad-Events als Auftakt einer neuen Ära am Berg.

Für Trailrunner ist das Hochkar ab sofort ein echter Geheimtipp

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Oder besser gesagt: keiner mehr. Sieben neue Strecken stehen bereit, von gemütlichen Runden für Einsteiger bis zu technisch kniffligen Singletrails für Profis. Perfekt beschildert schlängeln sie sich über Almwiesen und durch Naturlandschaft, stets mit dem gigantischen Panorama von über 100 Zweitausendern im Rücken. Startpunkt für alle Strecken ist die Talstation der Hochkarbahn.

Radfahrer bekommen am Hochkar ebenfalls ihr Fett weg

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Im besten Sinne. Von der Mautstation Lassing geht es auf 11,1 Kilometern hinauf zum Berghaus auf 1.770 Metern - dem höchsten mit dem Fahrrad erreichbaren Punkt Niederösterreichs. 1.090 Höhenmeter, eine Durchschnittssteigung von 9,5 Prozent, Maximalsteigung 25 Prozent. Wer das letzte Kilometer-Schild - einen roten Teufelslappen - passiert, weiß: Das war kein Spaziergang. Ob Rennrad oder E-Bike, die Strecke hat es in sich. Hinter dem Ausbau steckt Strategie: Im Rahmen des touristischen Regionalentwicklungsprozesses der ecoplus Alpin GmbH soll das Hochkar zur Top-Destination für Sommer-Bergsport werden. Hochkar & Ötscher Tourismus-Geschäftsführerin Veronika Nutz ist überzeugt - das Potenzial sei riesig, und man stehe erst am Anfang dieser Entwicklung.