Blutige Messerattacke in Favoriten: Zwei Algerier festgenommen

Schon wieder kam es zu einer Messerattacke in Favoriten.

Zu dramatischen Szenen kam es in der Nacht auf Dienstag gegen 4.50 Uhr morgens in der Troststraße. Dort endeckten Polizisten, die zuvor alarmiert worden waren, einen stark blutenden Mann, es handelte sich um einen Marokkaner, auf offener Straße.

Er soll zuvor mit einem Messer brutal attackiert worden sein. Das Opfer, bei dem Einbruchswerkzeug gefunden wurde, war bereits bewusstlos und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien konnte schließlich eine Wohnung in der Troststraße ausgemacht werden. Das Opfer, welchem schließlich auch ein Einbruch zugeordnet werden konnte, soll dort mit den Tatverdächtigen zusammengewohnt haben.

Streit vor der Messerstecherei

Gemeinsam mit Kräften der WEGA wurde Dienstagnacht eine Hausdurchsuchung an der Adresse in Favoriten durchgeführt. In der Wohnung konnten zwei Algerier im Alter von 31 und 36 Jahren gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Zwei Frauen, die ebenfalls vor Ort war, gaben an, dass es vor der Bluttat tatsächlich zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und den beiden Tatverdächtigen in der Wohnung gekommen war.

Zu den Messerstichen selbst konnten sie jedoch keine Angaben machen. Das Opfer soll aber unter Drogen gestanden haben. Sein Gesundheitszustand ist mittlerweile stabil. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.