Lange Nacht der Kirchen: am 29.5. auch in ganz Niederösterreich

Die Lange Nacht der Kirchen findet morgen am 29. Mai 2026 statt, das diesjährige Motto lautet „MUTeinander". In der Diözese St. Pölten öffnen rund 100 Orte bei freiem Eintritt ihre Türen.

In St. Pölten selbst erwartet die Besucher ein buntes Programm rund um den Dom: Von einer Schatzsuche mit Domgespenst Heinrich dem Schwebenden über eine interaktive Erlebnisausstellung bis hin zu Musik und Möglichkeiten zur Einkehr reicht das Angebot in der Landeshauptstadt.

Ein besonderes Highlight bietet das Stift Göttweig bei Krems: Das Jugendhaus-Team gestaltet dort zwischen 17 und 22 Uhr unter dem Motto "Mut ist der Zauber – Träume, die Wirklichkeit werden" stille Momente mit Worten und Lichtern in der Erentrudiskapelle, Prior Pater Pirmin Mayer lädt ab 18.30 Uhr zur Bierverkostung für den guten Zweck, und ab 19.30 Uhr gibt es eine Dachbodenführung.

In Krems selbst lädt der Dom der Wachau ab 19.30 Uhr zu Orgelführungen und Orgelkonzerten ein. Im Bereich Tulln startet ab 17.30 Uhr vom Rathaus Tulln aus eine geführte Tour zu verschiedenen Gotteshäusern.

Aus dem Mostviertel sticht Purgstall hervor: In der dortigen Pfarrkirche gibt es ab 20 Uhr ein besonderes Konzert unter dem Titel „Dudelsack trifft Orgel". Im Waldviertel wiederum findet in der Pfarrkirche Friedersbach ab 19 Uhr ein Abend mit Musicalmelodien im „Klangraum Kirche" statt, und in Kirchberg an der Wild wird ab 19 Uhr zur Maiandacht mit Fackelzug eingeladen. In Klosterneuburg schließlich laden mehrere Pfarren gemeinsam unter der Devise „Gemeinsam unter einem Dach" in die Sebastianikapelle ein – ein ökumenischer Abend mit Musik und Begegnung.