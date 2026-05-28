Raserei im Ortsgebiet: 101 km/h – Führerschein sofort weg!

Volle Bremsung für einen 33-jährigen Niederösterreicher: Am späten Mittwochnachmittag wurde dem Autofahrer der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Der Grund: Er raste mit 101 km/h durch das Ortsgebiet von Kleinzell – erlaubt sind 50! Erwischt wurde der Raser ausgerechnet bei einem Überholmanöver, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Weiterfahrt wurde ihm sofort untersagt, eine Anzeige geht an die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld.

Zum Vergleich: Anderer Raser kam trotz 158 km/h ungestraft davon

Während dieser Fall klare Konsequenzen hatte, sorgte vor wenigen Wochen ein anderes Urteil für Kopfschütteln: Ein Raser, der statt erlaubter 80 satte 158 km/h fuhr, muss keine Strafe zahlen. Das Landesverwaltungsgericht hob die Geldstrafe auf – das Tempolimit war rechtswidrig, weil kein klares Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung festgelegt war und die Verordnung damit nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach.