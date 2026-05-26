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Eurojackpot
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Mega-Jackpot

Eurojackpot-Sieger räumt 120 Millionen Euro ab

26.05.26, 21:56
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Der mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Tschechien. 

Mit den Gewinnzahlen 5, 11, 23, 33, 42 und den beiden Eurozahlen 10 und 12 lag nach 13 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder jemand richtig. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft haben die richtigen Zahlen getippt, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. "Für die Tschechische Republik sind die 120 Millionen Euro ein Rekordgewinn", sagte eine Sprecherin.

Die bisher höchste Summe, die dort beim Eurojackpot gewonnen wurde, sei 90 Millionen Euro gewesen. "Das war am 15. Mai 2015." In diesem Jahr gab es bisher acht geknackte Eurojackpots mit neun Gewinnern. Zuletzt gingen Anfang April jeweils 5 Millionen Euro nach Finnland und in die Slowakei.

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