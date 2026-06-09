Viel teurer! Das kostet 2026 eine Strandwoche in Italien

Die Preise für Liegen, Schirme & Co sind laut Altroconsumo um bis zu 16 Prozent gestiegen.

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Dieser Preis-Check kommt jedes Jahr und zeigt, um wie viel teurer der Italien-Urlaub heuer wird. Die größte Verbraucherschutzorganisation des Landes namens Altroconsumo hat 222 Strände in 10 Orten unter die Lupe genommen.

Teuerster Badeort kostet 340 Euro pro Woche

Anonym wurde in folgenden Badeorten angerufen und nach Preisen für die erste Augustwoche gefragt: Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos und Anzio.

Dabei wurde auch der teuerste Badeort ermittelt: "Eine Woche mit Sonnenschirm und zwei Liegen kostet durchschnittlich in Alassio 340 Euro", so Altroconsumo. Der Ort liegt an der Riviera di Ponente und ist von Genua circa 95 Kilometer entfernt.

Im Schnitt muss man 238 Euro für die erste Reihe am Strand hinlegen - die zweite kostet immer noch 229 Euro, die dritte 219 Euro.

Lignano & Rimini viel günstiger

Eine Woche am Strand von Lignano ist billiger. © oe24

Günstiger kommt man an den sogenannten Hausstränden Österreichs davon. So zahlt man für eine Woche am Strand mit Liegen und Schirmen in Lignano oder Rimini im Schnitt 160 Euro.

Die stärksten Preisanstiege gab es übrigens in Taormina und Giardini Naxos - dort stiegen die Strandliegen-Mieten um 16 Prozent. In Alghero immer noch um 14 Prozent auf 274 Euro pro Woche. In Gallipoli um 10 Prozent auf 324 Euro. Andere Orte erhöhten um 2 und 7 Prozent.