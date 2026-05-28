Todes-Drama in Wels: Person von Zug erfasst

Großeinsatz Donnerstagvormittag in Wels: Im Bereich des Hauptbahnhofs kam es zu einem tödlichen Zwischenfall auf den Gleisen.

Zunächst war von einem unklaren Vorfall entlang der Westbahnstrecke die Rede. Einsatzkräfte rückten in den Bereich des Welser Hauptbahnhofs aus, nachdem erste Meldungen über einen Zwischenfall eingegangen waren.

Bereits während des laufenden Einsatzes informierten die ÖBB über Einschränkungen durch einen Rettungseinsatz. Erst später bestätigte sich, dass eine Person im Bahnhofsbereich von einem Zug erfasst worden war.

© laumat/Matthias Lauber

Person stirbt noch vor Ort

Für die betroffene Person kam jede Hilfe zu spät. Laut ersten Informationen erlitt sie tödliche Verletzungen. Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Bereich des Bahnhofs im Einsatz, darunter Feuerwehr, Rettung, Polizei, Spurensicherung sowie Mitarbeiter der ÖBB.

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Bahnverkehr massiv betroffen

Wegen des Einsatzes musste der Zugverkehr auf mehreren Strecken vorübergehend eingestellt werden. Betroffen waren neben der Westbahnstrecke auch weitere regionale Verbindungen. Erst nach mehreren Stunden konnte der Bahnverkehr schrittweise wieder aufgenommen werden.

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Wie es zu dem tragischen Vorfall kam, war zunächst unklar. Offizielle Angaben zu den Umständen lagen vorerst nicht vor. Ermittlungen zum genauen Ablauf wurden aufgenommen.