Ebola-Alarm bei Uganda-Rückkehrer in Oberösterreich

Eine am Montag aus Uganda zurückgekehrte Person ist in Oberösterreich zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome in einem Spital aufgenommen und isoliert worden.

Das teilten die Landessanitätsdirektion und die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung am Mittwoch mit. Eine erste Blutprobe habe kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt, dieser vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden.

Die Person - es ist nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt - sei am Mittwoch aufgrund ihrer Krankheitssymptome zur stationären Abklärung im Krankenhaus aufgenommen worden, hieß es. Da sie am Montag aus Uganda zurückgekehrt sei, welches derzeit von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist, sei sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt worden. Solange die Ergebnisse der zweiten Blutprobe ausstehen, bleibe sie in isolierter Spitalsbehandlung.

Die Erklärgrafik zeigt zentrale Informationen zum Ebola-Virus. Der Ursprung wird bei Flughunden vermutet, Affen gelten als Zwischenwirte. Die Übertragung erfolgt durch Kontakt mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten von infizierten Tieren oder Menschen. Typische Symptome sind Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Fieber sowie Blutungen. Die Sterblichkeit kann je nach Virentyp bis zu 90 % betragen. Bei der Behandlung werden Schutzkleidung wie Brille, Mundschutz und Handschuhe empfohlen. Quelle: APA.

Laut Behandlungsteam sei der Gesundheitszustand der betroffenen Person stabil. Sie werde im Lauf der nächsten Stunden mittels Infektionstransport in eine Spezialklinik nach Wien überstellt. Die Gesundheitsbehörden haben Mittwochabend das Kontaktpersonenmanagement in die Wege geleitet.