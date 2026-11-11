Minus 15 Grad: Polarluft bringt Kälte-Hammer

Winter-Knall: Am Wochenende kommen 30 Zentimeter Neuschnee.

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Österreich steht ein erster kräftiger Vorgeschmack auf den Winter bevor. Nach einer vorübergehend milderen Wetterphase kommt am Freitag der Wettersturz. Besonders in den Alpen kündigen sich winterliche Verhältnisse an: Bis zum Wochenende könnten 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Gleichzeitig drohen in höheren Lagen eisige Temperaturen von bis zu minus 15 Grad.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Nach den aktuellen Berechnungen des US-Wettermodells GFS sind bis zum Wochenende Neuschneemengen bis zu 30 Zentimetern möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter.

© Getty Images/iStockphoto

Mit der einströmenden Kaltluft wird es über der frischen Schneedecke anschließend empfindlich kalt. In den Hochtälern und auf den Bergen können die Temperaturen in der Nacht auf Sonntag auf minus 15 Grad sinken.

In der Nacht wird es kalt © Tauernwetter

Nicht nur auf den Bergen wird es kalt. Auch in den Niederungen muss am Wochenende zunehmend mit frostigen Temperaturen gerechnet werden. Besonders in klaren Nächten kann die Temperatur rasch unter den Gefrierpunkt fallen.

Damit steigt auch die Gefahr von gefrorenen Autoscheiben und glatten Straßen. Vor allem auf Brücken, in schattigen Bereichen und auf höher gelegenen Straßen ist in den Morgenstunden Vorsicht geboten.