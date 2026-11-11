AK OÖ: So schlecht beurteilen Oberösterreicher die Gesundheitsversorgung

"Besonders besorgniserregend ist das schwindende Vertrauen in fundamentale Funktionen des Gesundheitssystems, wie etwa in die Versorgung bei medizinischen Notfällen", sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

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Die Abweisungen von Kliniken mit tödlichem Ausgang sind noch immer in den Köpfen der Oberösterreicher. Mit dem AK-Versorgungs-Thermometer hat die Arbeiterkammer Oberösterreich ein neues Monitoring-Instrument geschaffen, das die Erfahrungen und die Zufriedenheit der Menschen mit der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich erhebt. Gemeinsam mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) ist ein umfangreiches Fragenprogramm entwickelt worden, das 2026 in einem ersten Durchlauf insgesamt 2.500 AK-Mitgliedern vorgelegt wurde.

Bewerten konnte man das Gesundheitssystem unter regionalen Gesichtspunkten, Problemlagen wie langen Wartezeiten bis hin zur Kostenbelastung. Die Ergebnisse wurden zu einem Indexwert zusammengefasst, der von 0 bis 100 Punkten reicht. "Der Gesamtindex hat 54 Punkte und bedeutet eine schlechte bis sehr schlechte Bewertungen der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich", sagt AK OÖ-Präsident Andreas Stangl.

Hausarzttermin schwer zu bekommen

Der Bereich Termine/Wartezeiten schneidet mit 49 Punkten am schlechtesten ab. Vier von zehn AK-Mitgliedern sind davon betroffen, keinen Termin bei einem Allgemeinmediziner zu bekommen, weil keine neuen Patienten genommen werden. 38 Prozent der AK-Mitglieder haben wenig bis gar kein Vertrauen, in medizinischen Notfällen gut versorgt zu werden.

Rechtsanspruch auf Hausarzt

Die AK erneuert ihre Forderung nach einem Rechtsanspruch auf eine Versorgung durch einen Allgemeinmediziner. Und: "Solange eine kassenärztliche Unterversorgung besteht, müssen die Versicherten den vollen Kassenarzttarif ersetzt bekommen, wenn sie zu einem Wahlarzt oder einer Wahlärztin ausweichen", macht Stangl Druck für raschere Nachbesetzung von offenen Kassenstellen und einen rascheren Ausbau von Primärversorgungszentren.