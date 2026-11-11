Fischer macht Sensations-Fang in der Ostsee

Bei einer regulären Fangfahrt vor der polnischen Ostseeküste hat die Besatzung des Fischkutters KOŁ 104 ein jahrtausendealtes Naturwunder geborgen. Ein rund 150 Gramm schwerer Bernsteinklumpen verfing sich in den Netzen von Kutter-Eigner Patryk Rowiński.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der außergewöhnliche Fund trug sich rund zehn Seemeilen – umgerechnet etwa 16 Kilometer – vor der Küste der polnischen Hafenstadt Kołobrzeg (Kolberg) zu. Bei Routinearbeiten auf offener See holte die Mannschaft das Fangnetz aus einer Wassertiefe von etwa 20 Metern ein.

Zwischen den Maschen, eingeklemmt neben Muscheln und Meerespflanzen, entdeckten die Fischer ein seltenes Naturjuwel: Ein massiver, rund 150 Gramm schwerer Klumpen aus fossilem Harz war direkt vom Meeresboden an die Wasseroberfläche befördert worden. Wie die polnische Lokalzeitung "Gazeta Kołobrzeska" berichtete, herrschte an Bord sofort großes Staunen über das jahrtausendealte Fundstück.

Familiäre Tradition und der persönliche "Heilige Gral"

Für den Kutter-Eigner Patryk Rowiński besitzt dieser Fund nicht nur einen materiellen, sondern vor allem einen emotionalen Wert. Ein solcher Glücksfall auf See gilt selbst unter erfahrenen Fischern als absolute Rarität.

© Getty Images (Symbolbild)

Rowiński zeigte sich gegenüber der "Gazeta Kołobrzeska"überwältigt von seinem Fang: "Das ist mein Heiliger Gral. Ich werde ihn definitiv als Andenken behalten. So ein Fund passiert nur einmal im Leben." Für die Fischerfamilie schließt sich damit auch ein Kreis, denn zuletzt war dem Vater des Kutter-Eigners vor über 30 Jahren ein noch größerer Bernsteinfund in der Ostsee geglückt. Verkaufen möchte Rowiński den seltenen Klumpen keinesfalls.

Die südliche Ostseeküste als internationales Bernstein-Zentrum

Die Ostseeregion zählt seit Jahrhunderten zu den reichsten Lagerstätten für das fossile Baumharz weltweit. Insbesondere die südlichen Küstenabschnitte gelten unter Fachleuten und Sammlern als wahres Eldorado.

Die weltweit größten Vorkommen: Diese lagern im benachbarten Gebiet Kaliningrad, wo Bernstein auch industriell im Tagebau abgebaut wird.

Diese lagern im benachbarten Gebiet Kaliningrad, wo Bernstein auch industriell im Tagebau abgebaut wird. Polnische Küstengebiete: Entlang der polnischen Küste zählen die Frische Nehrung (Mierzeja Wiślana) von Jantar bis Piaski sowie die Danziger Sobieszewo-Insel zu den ertragreichsten Arealen.

Entlang der polnischen Küste zählen die Frische Nehrung (Mierzeja Wiślana) von Jantar bis Piaski sowie die Danziger Sobieszewo-Insel zu den ertragreichsten Arealen. Weitere Fundorte: Auch an den Küstenabschnitten rund um Ustka (Stolpmünde), Sarbinowo und Kołobrzeg werden Sammler und Urlauber regelmäßig fündig.

Tatsächlich lassen sich an den Stränden der südlichen Ostsee mit etwas Geduld sogar häufiger Schätze entdecken als auf hoher See, da Wind und Wellen das leichte Harz regelmäßig anlanden.

Wertvolle Experten-Tipps für die Suche an den Stränden

Wer an den Stränden der Ostsee selbst auf die Suche nach dem fossilen Harz gehen möchte, kann seine Erfolgsaussichten mit bewährten Methoden deutlich steigern:

Der ideale Zeitpunkt: Die besten Bedingungen herrschen in den frühen Morgenstunden unmittelbar nach heftigen Herbst- und Winterstürmen. Wenn die starke Brandung Seetang, Algen und Muscheln an die Strände spült, liegt der Bernstein oft dazwischen verborgen – idealerweise, bevor Strandurlauber eintreffen.

Die besten Bedingungen herrschen in den frühen Morgenstunden unmittelbar nach heftigen Herbst- und Winterstürmen. Wenn die starke Brandung Seetang, Algen und Muscheln an die Strände spült, liegt der Bernstein oft dazwischen verborgen – idealerweise, bevor Strandurlauber eintreffen. Einsatz von UV-Licht: Erfahrene Sammler setzen bei Dunkelheit auf spezielle UV-Taschenlampen. Unter ultraviolettem Licht beginnt echter Bernstein charakteristisch gelblich bis grünlich zu fluoreszieren und hebt sich deutlich von gewöhnlichen Steinen ab.

Erfahrene Sammler setzen bei Dunkelheit auf spezielle UV-Taschenlampen. Unter ultraviolettem Licht beginnt echter Bernstein charakteristisch gelblich bis grünlich zu fluoreszieren und hebt sich deutlich von gewöhnlichen Steinen ab. Der Salzwassertest: Zur eindeutigen Bestimmung dient eine einfache physikalische Probe. Da Bernstein spezifisch leicht und unregelmäßig geformt ist, geht er in starkem Salzwasser nicht unter, sondern schwimmt an der Wasseroberfläche.

Für Fischer Rowiński bleibt das 150-Gramm-Exemplar ein unvergessliches Zeugnis der Urzeit, das künftig einen Ehrenplatz an Land erhalten wird.