Migranten-Ansturm: Spanische Insel ruft Notstand aus

Die Lage auf den Kanarischen Inseln spitzt sich dramatisch zu.

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Tausende Migranten erreichen derzeit über die gefährliche Atlantikroute das spanische Archipel. Besonders hart trifft es die kleine Insel El Hierro: Innerhalb der ersten zehn Novembertage kamen dort nach Angaben des Regionalpräsidenten Fernando Clavijo rund 7500 Menschen an. Auf der Insel leben selbst nur etwa 11.400 Einwohner. Nun hat die spanische Zentralregierung offiziell den Migrationsnotstand für die Kanaren ausgerufen und ein millionenschweres Hilfspaket beschlossen.

Im Mittelpunkt der Krise steht der Hafen von La Restinga im Süden El Hierros. Das kleine Fischerdorf mit weniger als 700 Einwohnern ist zum zentralen Ankunftsort geworden. Immer wieder legen dort sogenannte Cayucos an – überfüllte Holzboote, mit denen Menschen von der westafrikanischen Küste aus die gefährliche Überfahrt wagen. Die örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen arbeiten längst an der Belastungsgrenze. Das Krankenhaus, die Polizei, die Rettungskräfte und die öffentlichen Verkehrsmittel können den plötzlichen Zustrom kaum bewältigen.

© EPA

Insel droht Kollaps

Nach einem Krisentreffen mehrerer Ministerien in Madrid verkündete die Regierung am Dienstag den Migrationsnotstand. Insgesamt werden 15,18 Millionen Euro für zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten und den Weitertransport der Menschen auf andere Inseln sowie auf das spanische Festland bereitgestellt. Weitere eine Million Euro soll über das Rote Kreuz in die medizinische Versorgung und Erstbetreuung fließen.

Zudem werden die Sicherheits- und Polizeikräfte verstärkt. Auch zusätzliche Übersetzer sollen auf El Hierro zum Einsatz kommen, damit die Registrierung und Bearbeitung der Anträge schneller funktioniert. Für die Seenotrettung wird außerdem das Schiff "Guardamar Calíope" auf die Insel verlegt. Damit stehen den Kanaren drei der fünf landesweit verfügbaren Schiffe dieser Klasse zur Verfügung.

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Die Maßnahmen gehen auf Forderungen des Regionalpräsidenten Clavijo zurück. Dieser hatte bereits zuvor von einer "absolut untragbaren" Situation gesprochen und einen sozialen Notstand ausgerufen. Die Inselverwaltung verlangt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch eine rasche Verteilung der ankommenden Menschen. Die Zentralregierung hat zugesagt, die Weiterverlegung zu beschleunigen und zusätzliche Kosten für die betroffenen Gemeinden zu prüfen.

Neue Dynamik auf der gefährlichen Atlantikroute

Dass ausgerechnet jetzt so viele Boote eintreffen, hat mehrere Gründe. Nach Einschätzung spanischer Experten spielen günstigere Wetter- und Meeresbedingungen im Herbst eine wichtige Rolle. Gleichzeitig verlagern sich die Abfahrtsorte zunehmend weiter nach Süden. Senegal gewinnt dabei als Ausgangspunkt an Bedeutung. Viele junge Menschen sehen angesichts fehlender wirtschaftlicher Perspektiven keine Zukunft in ihrer Heimat.

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Auch eine geringere Überwachung der Küsten in Westafrika könnte den Anstieg begünstigt haben. Der kanarische Regionalpräsident verwies dabei auf die Abwesenheit von Sicherheitskräften im Zusammenhang mit der Jugendolympiade im Senegal sowie auf die politische Situation im benachbarten Gambia. Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska reiste deshalb bereits in den Senegal, um eine engere Zusammenarbeit und verstärkte Kontrollen zu erreichen.

Die Überfahrt gehört zu den gefährlichsten Migrationsrouten weltweit. Von Senegal aus können die Boote bis zu 2000 Kilometer über den Atlantik zurücklegen. Viele sind völlig überladen und für eine derart lange Fahrt nicht ausgelegt. Erst am vergangenen Wochenende kam es vor der senegalesischen Küste erneut zu einem schweren Bootsunglück mit zahlreichen Todesopfern.

Politischer Druck auf Sánchez wächst

Die Krise entwickelt sich zunehmend auch zu einer innenpolitischen Belastungsprobe für Ministerpräsident Pedro Sánchez. Die konservative Opposition wirft seiner Regierung vor, die Kontrolle über die Migration verloren zu haben. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo fordert eine konsequentere Grenzpolitik. Die rechtspopulistische Vox-Partei spricht sogar von einer "weiteren Invasion".

Die sozialistische Regierung hält dagegen, dass El Hierro nicht zu einem "Gefängnis für Migranten" werden dürfe. Die Verantwortung müsse vielmehr von ganz Spanien getragen werden. Auch die Kanaren verlangen eine stärkere Unterstützung durch die Europäische Union. Regionalpräsident Clavijo will deshalb bei einem Treffen mit EU-Innenkommissar Magnus Brunner weitere Maßnahmen auf europäischer Ebene erreichen.

Die Dimensionen zeigen, wie groß die Herausforderung inzwischen ist: Allein in den ersten zehn Novembertagen wurden auf den Kanaren mehr als 7000 Ankünfte registriert. Für eine kleine Insel wie El Hierro ist dieser Andrang kaum zu bewältigen. Trotz des nun beschlossenen Notstands und der Soforthilfen bleibt offen, ob die zusätzlichen Kapazitäten ausreichen, um die Situation dauerhaft zu entschärfen.