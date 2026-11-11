Dino-Blut nach 115 Millionen Jahren entdeckt

In einem 115 Millionen Jahre alten Dinosaurierfossil haben Forscher erstmals Biomoleküle entdeckt, die zu roten Blutkörperchen gehören. Die Entdeckung könnte völlig neue Einblicke in das Leben längst ausgestorbener Tiere ermöglichen.

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Das internationale Forschungsteam untersuchte einen Hinterbeinknochen eines Aratasaurus museunacionali aus dem Nordosten Brasiliens. Dabei stießen die Wissenschaftler auf winzige Strukturen, die in ihrer Form roten Blutkörperchen ähneln.

Weitere Analysen bestätigten den Fund von Häm b. Dabei handelt es sich um einen Bestandteil des Hämoglobins – jenes Proteins im Blut, das Sauerstoff transportiert und ihm seine rote Farbe verleiht.

"Wir haben kein Fläschchen mit Dinosaurierblut gefunden", stellte die Geochemikerin Kliti Grice von der Curtin University gegenüber Reuters klar. Vielmehr handle es sich um ein "mineralisches und molekulares Echo alter Biologie".

Blutbestandteile über Millionen Jahre erhalten

Die entdeckten Mikrostrukturen waren etwa 20 Mikrometer groß. Neben Häm b fanden die Forscher auch die Aminosäure Hydroxyprolin, die für das Strukturprotein Kollagen wichtig ist.

Das Team geht davon aus, dass die roten Blutkörperchen durch einen besonderen Prozess erhalten blieben: Das Tier wurde kurz nach seinem Tod offenbar rasch unter einer sauerstoffarmen Schicht begraben. Das Mineral Manganoxid, genauer Hausmannit, könnte die Blutkörperchen mineralisiert und dadurch über Millionen Jahre geschützt haben.

Das Fossil dürfte von einem noch nicht ausgewachsenen Dinosaurier stammen, der nach Schätzungen der Forscher rund 32 Kilogramm wog.

Neue Möglichkeiten für die Dino-Forschung

Die Entdeckung könnte eine neue Ära der Paläontologie einläuten. © Getty Images

Die Entdeckung könnte eine neue Ära der Paläontologie einläuten. Denn durch solche molekularen Untersuchungen könnten Wissenschaftler künftig mehr über die Evolution von Blut, Stoffwechsel und Aktivität ausgestorbener Tiere herausfinden.

Die Studie wurde in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlicht. Die Ergebnisse stellen laut Erstautorin Grice bisherige Annahmen infrage, wonach bestimmte Biomoleküle wie Bestandteile des Hämoglobins geologische Zeiträume nicht überstehen können.

Auch für die Suche nach Leben im Universum könnte der Fund Bedeutung haben: Er zeigt, dass molekulare Strukturen unter bestimmten Bedingungen außergewöhnlich lange erhalten bleiben können.