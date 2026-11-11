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Aber Carrick noch da

ManUniteds neuer Trainer kurz vor Unterschrift

Sport Redaktion
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epa13363643 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
© EPA
Die Fußball-Welt wartet seit Wochen auf die Entlassung von Michael Carrick. Nun steht sein Nachfolger vor der Unterschrift bei Manchester United, obwohl die United-Legende noch gar nicht entlassen wurde.
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Als wäre die Situation bei den "Red Devils" noch nicht kompliziert genug, kommt nun noch eine Schippe dazu.

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United kommunizierte indirekt seit Wochen, dass Carrick bis zur Länderspielpause im Amt bleiben soll. Nun ist diese gekommen, der 45-Jährige ist offiziell aber noch da.

Laut Athletic: Einigung steht bevor

Und nun der Knall: Die Verantwortlichen befinden sich auf der Zielgeraden mit seinem Nachfolger. Laut dem verlässlichen "The Athletic" wird es einer von den bisher spekulierten Namen, nämlich Mauricio Pochettino.

Der Deal wird aktuell finalisiert, heißt es. Sollte die Einigung final sein, soll Carrick entlassen werden. In den persönlichen Verhandlungen soll es keine Probleme geben.

United muss Ausstiegsklausel zahlen

Der Argentinier ist aktuell Coach der US-Nationalmannschaft, für das USMNT auch zur Heim-WM. Hier könnte auch die Krux liegen, wieso die Bestellung noch nicht verkündet wurde. Denn die USA spielt in dieser Länderspielpause ebenfalls, zweimal gegen Haiti in der Concacaf Nations League.

Zudem wurde der US-Verband laut "Athletic" auch noch nicht informiert. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund neun Millionen Euro ist im Vertrag verankert. Ob United bereit ist, diese zu zahlen, nachdem man in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist nicht klar.

Pochettino kennt England sehr gut

Pochettino bringt aber enorm viel Erfahrung in England mit. Über 400 Partien coachte der 54-Jährige im Mutterland des Fußballs. Von Southampton ging es einst zu Tottenham, die er 2016/17 in ein Meistertitel-Rennen und 2018/19 ins Champions-League-Finale (0:2 gegen Liverpool) führte.

US Argentine head coach Mauricio Pochettino holds a Los Angeles Lakers jersey gifted by Los Angeles Lakers head coach JJ Redick (unseen) at Los Angeles Stadium on June 24, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football tournament Group D football match against Turkey and the USA. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Mauricio Pochettino coacht aktuell die USA © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Bei Chelsea wurde er 2024 nach knapp einem Jahr entlassen. Seither coacht der ehemalige Profi die USA. In Zukunft soll er Manchester United wohl zurück nach oben führen.

Vorerst gilt es aber, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien, immerhin sitzt man aktuell in den Abstiegsrängen, einen Punkt vor dem letzten Platz.

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