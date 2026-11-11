Aber Carrick noch da
ManUniteds neuer Trainer kurz vor Unterschrift
Als wäre die Situation bei den "Red Devils" noch nicht kompliziert genug, kommt nun noch eine Schippe dazu.
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United kommunizierte indirekt seit Wochen, dass Carrick bis zur Länderspielpause im Amt bleiben soll. Nun ist diese gekommen, der 45-Jährige ist offiziell aber noch da.
Laut Athletic: Einigung steht bevor
Und nun der Knall: Die Verantwortlichen befinden sich auf der Zielgeraden mit seinem Nachfolger. Laut dem verlässlichen "The Athletic" wird es einer von den bisher spekulierten Namen, nämlich Mauricio Pochettino.
Der Deal wird aktuell finalisiert, heißt es. Sollte die Einigung final sein, soll Carrick entlassen werden. In den persönlichen Verhandlungen soll es keine Probleme geben.
United muss Ausstiegsklausel zahlen
Der Argentinier ist aktuell Coach der US-Nationalmannschaft, für das USMNT auch zur Heim-WM. Hier könnte auch die Krux liegen, wieso die Bestellung noch nicht verkündet wurde. Denn die USA spielt in dieser Länderspielpause ebenfalls, zweimal gegen Haiti in der Concacaf Nations League.
Zudem wurde der US-Verband laut "Athletic" auch noch nicht informiert. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund neun Millionen Euro ist im Vertrag verankert. Ob United bereit ist, diese zu zahlen, nachdem man in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist nicht klar.
Pochettino kennt England sehr gut
Pochettino bringt aber enorm viel Erfahrung in England mit. Über 400 Partien coachte der 54-Jährige im Mutterland des Fußballs. Von Southampton ging es einst zu Tottenham, die er 2016/17 in ein Meistertitel-Rennen und 2018/19 ins Champions-League-Finale (0:2 gegen Liverpool) führte.
Bei Chelsea wurde er 2024 nach knapp einem Jahr entlassen. Seither coacht der ehemalige Profi die USA. In Zukunft soll er Manchester United wohl zurück nach oben führen.
Vorerst gilt es aber, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien, immerhin sitzt man aktuell in den Abstiegsrängen, einen Punkt vor dem letzten Platz.
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