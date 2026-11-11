Baby überlebt 24 Stunden in vergrabener Hundebox

Ein elf Monate altes Baby ist im US-Bundesstaat South Carolina lebendig aus einer rund 24 Stunden vergraben gewesenen Hundebox gerettet worden.

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Ein Team aus knapp 100 Einsatzkräften fand die im Waldboden vergrabene Transportbox mit dem Säugling am Dienstagnachmittag nach einer groß angelegten Suchaktion, teilte Jay Koon, Sheriff des Bezirks Lexington County, mit. Die Behörden ermittelten mit der örtlichen Staatsanwaltschaft gegen den Vater des Kindes, hieß es.

Der Bub mit rötlichem Haar und einem Schnuller habe sich "ans Leben geklammert", sagte Koon. Die Box sei in ein Handtuch gewickelt gewesen. Das hat nach Ansicht des Sheriffs dazu beigetragen, eine "Luftblase" zu bilden, in der das Baby überleben konnte. Als der Bub gefunden wurde, habe er geschrien - "mit dem wohl erfreulichsten Schrei, den man jemals von einem weinenden Baby gehört hat", sagte Koon.

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Ermittlungen gegen Vater des Kindes

Nach Angaben der Behörden war das Kind Montagfrüh bei seiner Großmutter. Als deren Sohn - der Vater des Buben - vorbeikam, habe sie kurzzeitig das Haus verlassen. Eine weitere Betreuungsperson sei bereits auf dem Weg gewesen. Als diese im Haus eintraf, seien Vater und Kind verschwunden gewesen. Am Montagabend sei der Vater wegen Einbruchs im Ort Batesburg festgenommen worden. Von dem Baby habe jede Spur gefehlt.

Der Bub werde derzeit noch im Krankenhaus behandelt, sagte Sheriff Koon. "Hoffentlich wird er sich später nicht mehr an viel davon erinnern, wenn er älter wird, sondern einfach nur eine inspirierende Geschichte zu erzählen haben."