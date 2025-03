Alles oder nichts: Nations-League-Viertelfinale vor der Entscheidung

Die Nations League geht in die entscheidende Phase: In der Rückrunde des Viertelfinales kämpfen Deutschland, Italien, Spanien, die Niederlande, Portugal, Dänemark, Kroatien und Frankreich um den Einzug ins Final Four. Wer setzt sich durch und sichert sich das Halbfinal-Ticket?

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit dem 2:1-Erfolg gegen Italien eine gute Ausgangsposition geschaffen. Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht noch keinen Grund zur Euphorie: „Es ist ein gefährliches Resultat, wir sind nur ein Tor vorne.“ Für Deutschland war es der erste Länderspiel-Sieg in Italien seit 1986. Kapitän Joshua Kimmich zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, fordert aber gegen Italien am Sonntag (20.45 Uhr/live Sport24-Liveticker) den nächsten Schritt: „Wir müssen versuchen, das Spiel zu gewinnen, dann müssen wir nicht rumrechnen.“ Besonders Leon Goretzka wurde nach seinem Comeback gefeiert. Italien setzt auf Comeback in Dortmund Die Squadra Azzurra sieht das Duell noch nicht als verloren. Teamchef Luciano Spalletti lobte die Moral seiner Mannschaft: „Wir werden mit diesem Charakter noch stärker sein in Dortmund.“ Historisch hat Italien gute Erinnerungen an diesen Ort – 2006 besiegte man Deutschland dort im WM-Halbfinale mit 2:0. Rückspiel: Sonntag (20.45 Uhr/live Sport24-Liveticker) in Dortmund Frankreich hadert mit Mbappé Während Deutschland jubelte, gab es für Frankreich nach dem 0:2 gegen Kroatien heftige Kritik. Vor allem Kylian Mbappé geriet in den Fokus der Medien. Le Figaro sprach von „einer echten Enttäuschung“. Auch Trainer Didier Deschamps wurde für sein System infrage gestellt. Rückspiel: Sonntag (20.45 Uhr/live Sport24-Liveticker) im Stade de France Höjlund besiegt Portugal – Ronaldo geschlagen In Kopenhagen setzte sich Dänemark mit 1:0 gegen Portugal durch. Matchwinner war Rasmus Höjlund, der nach seinem Siegtor im Stil von Cristiano Ronaldo jubelte. Der 40-jährige Ronaldo bestritt sein 218. Länderspiel, blieb aber ohne Erfolgserlebnis. Rückspiel: Sonntag (20.45 Uhr/live Sport24-Liveticker) im Estadio José Alvalade in Lissabon Spanien bleibt ungeschlagen In einem weiteren Viertelfinale sicherte sich Spanien ein 2:2 gegen die Niederlande. Lange sah es nach der ersten Pflichtspielniederlage seit zwei Jahren aus, doch in der Nachspielzeit staubte Mikel Merino zum späten Ausgleich ab. Spanien bleibt damit ungeschlagen, wartet aber weiter auf einen Sieg gegen die Elftal in den Niederlanden. Rückspiel: Sonntag (20:45 Uhr/live Sport24-Liveticker) im Mestalla-Stadion in Valencia.