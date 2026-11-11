Ex-Grazer weckt Interesse aus Europas Topligen

Kehrt 30 Jahre nach der Legende Tony ein Yeboah in die Premier League zurück? Sein Neffe Kelvin weckt aktuell das Interesse auf der Insel.

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Mit starken 18 Toren und dazu fünf Vorlagen beendete Kelvin Yeboah den Grunddurchgang der MLS. Es ist die stärkste Ausbeute für Minnesota United seit seiner Ankunft 2024.

Zweistellig traf der Stürmer ohnehin zuletzt 2021, nämlich im Trikot des SK Sturm. Seine elf Tore und fünf Assists bescherten ihm im damaligen Dezember einen Transfer zum FC Genua.

Geht in letztes Vertragsjahr

Erst in der MLS kehrte der mittlerweile 26-Jährige aber zu seiner starken Form zurück. Gebracht hat es seinem Team aber nichts, sie landeten einen Punkt hinter den Playoff-Rängen, die Saison ist also vorzeitig vorbei.

Mit Vertrag bis Dezember 2027 (plus einjährige Option) geht der Italiener, geboren in Ghana, in sein letztes Vertragsjahr. Damit wird er für Teams in England im Winter bereits ein Thema.

Genannt werden bereits Teams wie Everton, Crystal Palace oder Ipswich. Nach der Serie A, der Bundesliga (Augsburg-Leihe) und Ligue 1 (Montpellier) wäre es der nächste Anlauf in einer Top-5-Liga.