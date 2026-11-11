Sport-Präsident präsentiert 4 Milliarden Euro Rechnung

Das Nationalstadion bewegt Österreich. SPORTUNION-Präsident Peter McDonald spricht dazu im oe24-Interview, erklärt wie viel fehlende Fitness Österreich jedes Jahr kostet und fordert eine Öffnung der Sportstätten.

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Österreich ist das Land der Sportler und Fitnessbegeisterten! Allerdings ist nicht alles eitel Wonne, wie Sportunions-Präsident Peter McDonald im Interview mit oe24-Wirtschaftschef Aaron Brüstle berichtet. Fehlende Fitness kostet das heimische Gesundheitssystem 4 Milliarden Euro jedes Jahr. Was hält er vom großen Plan für ein Sportstadion?

oe24: ÖFB-Boss Pröll hat vehement gefordert, dass man das Nationalstadion baut. Kostenpunkt wahrscheinlich eine Milliarde Euro. Soll das kommen? Peter McDonald: Ein reines Fußballstadion macht natürlich keinen Sinn. Aber eine multifunktionelle, Mehrsparten-Arena, die ganzjährig bespielt wird, sollte funktionieren. Insbesondere dann, wenn aus privaten Geldern finanziert. Ganz generell müssen wir im organisierten Sport in Österreich jedoch den Blick auf's Ganze richten - es braucht eine österreichische Sportstrategie.

Peter McDonald, Präsident der Sportunion, im Interview mit oe24-Wirtschaftschef Aaron Brüstle © --Roman Fuhrich/ TZOE

oe24: Standort Prater? Peter McDonald: Kann ich mir gut vorstellen. Aber ein nationales, multifunktionelles Mehrsparten-Stadion alleine wäre mir - sportpolitisch – zu wenig. Wir werden im Sport visionärer denken müssen. Das Vergnügen des Begeisterns ist wichtig, aber wichtiger ist es, junge Menschen in Sportvereine zu bringen - für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Wertebildung, die Gesundheit. Ein Sportverein ist kein Fitness-Center, er ist hauptsächlich eine soziale Einrichtung für die Gesellschaft!

Aus unserer Sicht, von der Front der Sportvereine, braucht es dringend einen nationalen Aktionsplan für Sport und Bewegung der Bundesregierung! Die Kosten für Inaktivität in Österreich belaufen sich bereits auf vier Milliarden - wir müssen dringend handeln, damit wir die Kinder aus der Handy-Falle herausbekommen.

“Damit könnten wir jährlich vier Nationalstadien bauen.” Sportunions-Präsident Peter McDonald zu Gesundheitskosten wegen fehlender körperlicher Bewegung

oe24: Vier Milliarden pro Jahr – so hoch sind die Kosten im Gesundheitsbereich, die wegen zu wenig Bewegung anfallen? Unglaublich! McDonald: Ja, damit könnten wir jährlich vier Nationalstadien bauen. Wenn wir aus öffentlichen Mitteln erbaute Sportflächen wie Turnsäle, Schulsportplätze und ähnliches für Sportvereine verpflichtend öffnen würden, könnten wir echt eine Dynamik auslösen. Die Politik bräuchte nur ein wenig Mut Entscheidungen zu treffen - wir würden als Verbände das Risiko tragen!

oe24: Wie viele Kinder machen gar keinen Sport mehr? McDonald: Vier von fünf unserer Kinder bewegen sich nicht mehr ausreichend. Wenn wir zwei von drei Kinder in einen Verein bringen würden, macht das die einzelnen Kinder gesünder und glücklicher, und schafft nebenbei eine breitere Basis wieder an einstige Medaillenerfolge Österreichs anzuschließen.

Peter McDonald im Interview mit Aaron Brüstle im Wiener Cafe Prückel © --Roman Fuhrich/ TZOE

"Brauchen verpflichtende Öffnung aller öffentlichen Sportstätten"

oe24: Wie hilft man den Vereinen? McDonald: Wir brauchen eine tägliche Öffnung aller öffentlichen Sportstätten! Schulen müssen verpflichtend mit digitalen Schließ- und Buchungssysteme für Vereine ausgestattet werden, damit sich Sportvereine dann einbuchen können. Keine Sportfläche soll künftig leer stehen. 2,4 Millionen Euro würde es kosten, alle Schulen nachzurüsten - eine Bagatelle. Außerdem soll ein Anreiz geschaffen werden, für Eltern, die ihre Kinder in den Sportverein geben: Wir fordern die steuerliche Absetzbarkeit der Mitgliedsbeiträge für Eltern und ihre Kinder in einen Sportverein. Wenn das für Mitgliedschaften bei Gewerkschaften gilt, dann muss es erst recht auch für jene in Sportvereinen gelten, mit ihrem volkswirtschaftlichen Nutzen.

“Vier von fünf unserer Kinder bewegen sich nicht mehr ausreichend.” Peter McDonald

Den Sportminister "hat man nicht gespürt"

oe24: Sie fordern einen nationalen Aktionsplan für Sport. Ist bisher zu wenig passiert? Wie hat sich Sportminister Babler geschlagen? Den Sportminister Babler hat man im Sport nicht gespürt. Ich wünsche mir künftig eine Sportministerin, die sich mit Leib und Seele für den Sport einsetzt und dafür kämpft, dass der Sport von der wichtigsten Nebensache der Politik zu einer Hauptsache wird. Es gibt kein Thema das mehr Auswirkungen auf die Gesellschaft, ihre Werte und ihre Gesundheit hat.