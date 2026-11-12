KI im Urlaub: Vier von fünf verzichten noch darauf

Eine repräsentative Ipsos Studie für BILLA Reisen zeigt: 79 Prozent haben im Urlaub noch nie KI genutzt. Gefragt sind vor allem Infos zum Reiseziel und Ausflugstipps. Doch es gibt auch irreführende Antworten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ausflüge planen, Lokale finden oder eine Packliste erstellen: Künstliche Intelligenz kann bei der Urlaubsvorbereitung helfen. Für die große Mehrheit der Österreicher gehört sie allerdings noch nicht zum Reisealltag. Das zeigt eine repräsentative Online-Studie von Ipsos mit rund 1.000 Befragten im Auftrag von BILLA Reisen. Demnach haben 79 Prozent im Zusammenhang mit ihrem Urlaub bisher keine KI-Assistenten genutzt.

"Betrachtet man die gesamte Bevölkerung, so mag die KI-Nutzung im Urlaub heute noch überschaubar sein, doch wir gehen davon aus, dass sich das Verhältnis in den nächsten Jahren rasch verschiebt, zumal die KI vor allem für viele junge Menschen schon eine ständige Begleitung ist", sagt Mark Tantz, CEO von DERTOUR Austria und damit auch Chef von BILLA Reisen.

Mark Tantz, CEO von DERTOUR Austria und als solcher auch Chef von BILLA Reisen © Billa REisen

Größtes Vertrauen bei Infos zum Urlaubsort

Am ehesten vertrauen die Befragten künstlicher Intelligenz, wenn sie Informationen über den Urlaubsort suchen: 33 Prozent nennen diesen Bereich. Dahinter folgen Reiseideen und Inspiration mit 32 Prozent sowie Übersetzungen mit 30 Prozent.

Bei der Tagesplanung und bei Ausflugstipps bringen 26 Prozent der KI Vertrauen entgegen, bei Restaurant- und Freizeitempfehlungen sind es 24 Prozent. Deutlich zurückhaltender fallen die Antworten zu Informationen über An- und Abreise aus: Hier vertrauen zwölf Prozent auf KI. Für 21 Prozent ist sie bei keinem der abgefragten Themen vertrauenswürdig.

Ausflugstipps und Packlisten gefragt

Wer KI im Urlaub bereits genutzt hat, holte besonders häufig Informationen über das Reiseziel ein: 52 Prozent dieser Gruppe haben dafür einen Assistenten befragt. 43 Prozent planten mithilfe von KI einzelne Ausflüge oder Urlaubstage, 26 Prozent ließen sich beim Erstellen einer Packliste unterstützen. Menschen, die bislang auf KI verzichteten, griffen stattdessen unter anderem auf Internetseiten und Reiseführer zurück (43 Prozent). 30 Prozent nutzten das Wissen von Familie und Freund.

Wenn die KI in die Irre führt

Die bisherigen Erfahrungen fallen unterschiedlich aus. 23 Prozent der Befragten bewerten KI als hilfreiche, aber nicht unverzichtbare Ergänzung. 21 Prozent halten sie nur für einzelne Aufgaben für nützlich. Während elf Prozent keine Hilfe darin sahen, erleichterte sie für zehn Prozent die Reiseplanung deutlich. Auch irreführende Antworten sind laut Studie ein Thema: 30 Prozent berichteten, solche Informationen auf Reisen bereits mehrmals erhalten zu haben, weiteren 24 Prozent passierte das einmal. Dennoch plant jede Fünfte, KI beim nächsten Urlaub stärker einzusetzen.

Persönliche Beratung soll bleiben

BILLA Reisen sieht in der Technologie Potenzial für die künftige Reiseplanung und Buchung. Tantz betont dabei die Rolle der persönlichen Betreuung:"KI wird die persönliche Beratung nicht ersetzen, sie kann sie aber sinnvoll ergänzen. Die Menschen wollen keinen weiteren Informationskanal, sondern bessere Orientierung. Wenn KI hilft, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen und individuelle Bedürfnisse besser zu berücksichtigen, kann sie einen echten Mehrwert schaffen. Unser Ziel ist nicht mehr Technologie, sondern bessere Reiseerlebnisse", erklärt Tantz.

Weil sich Reisende über verschiedene Kanäle informieren, müssen sich aus Sicht des Unternehmens auch die Anbieter darauf einstellen.

"Die entscheidende Frage lautet künftig weniger, auf welcher einzelnen Plattform ein Unternehmen präsent ist. Viel wichtiger wird sein, Informationen und Angebote so bereitzustellen, dass sie in KI-gestützten Umfeldern verstanden, eingeordnet und passend empfohlen werden können. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das letztlich relevantere Vorschläge, weniger Suchaufwand und eine individuellere Reiseplanung. Die customer journey wird optimiert, unsere Reisegäste profitieren", erläutert Tantz.