Im Dschungelcamp wird es ab sofort noch heißer zugehen...

Tag 12 im Dschungelcamp brachte einige interessante Erkenntnisse mit sich.

Sex-Talk

Es kam zum großen Sex-Talk beim Lagerfeuer: Tim gestand, dass er sich seit Jahren etwas fragt in Bezug auf Dieter Bohlen:"Hat er nur Geld oder vögelt er auch geil? Ich frage mich das seit Jahren! Bei dem geht's sicher richtig 'You're My Heart, You're My Soul'-mäßig und dann wird durchgescheppert im Remix."

Mit diesem Promi habe ich geschlafen

Kim wiederum gesteht: "Ich hatte mal etwas mit einem Rapper…, hört sich an wie Wochenende…, Abel von 'The Weeknd'." Tim kann seinen Ohren nicht glauben: "Mit die berühmteste Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift!".

Doch die spannendste Wendung im Dschungel kam in Form eine Briefes. Darin bekommt Mike das GO etwas mit Leyla anzufangen

Wie heiß wird es?

Nun die große Frage: Werden sich Mike und Leyla näherkommen? Und vor allem: Wie nahe? Schmuserein im Dschungel gab es bereit - man erinnere sich an Jay Khan und Indira Weis und ihre Knutschereien samt Kamerablick.

Fans sind sich uneinig. Denn klar, wer will nicht sehen, wie es im Dschungel rappelt? Doch andererseits steht eine solche Liebelei immer unter dem FAKE-Stern. Weil, was Dschungel-Fans wissen: Manche Promis tun alles für die Quote. Und so summieren sich schon die Kommentare in denen es heißt, Mike könnte jetzt zeigen, was er am besten kann... Wer Trash-TV verfolgt weiß, es ist nicht reden...