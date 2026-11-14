Explosionen! Öl-Tanker in Straße von Hormuz brennen

In der Straße von Hormuz sind nach iranischen Angaben zwei Öltanker nach Explosionen in Brand geraten.

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Die beiden Schiffe seien zuvor mit einer Seemine kollidiert, erklärten die iranischen Revolutionsgarden laut einer am Samstag vom Staatsfernsehen verbreiteten Stellungnahme. Die Schiffe hätten zuvor "ihre Radar- und Ortungssysteme abgeschaltet und versucht, die Straße von Hormuz heimlich auf einer nicht genehmigten Route zu durchqueren".

In der Erklärung wurden weder die Namen noch die Herkunft der Schiffe mitgeteilt. Es hieß lediglich, bei einem der Schiffe handle es sich um einen Supertanker.

Der Iran hat in den vergangenen Wochen wiederholt erklärt, dass Schiffe in der Straße von Hormuz mit Seeminen kollidiert und in Brand geraten seien. Nach Darstellung der USA ist die Meerenge indes wieder weitgehend minenfrei.