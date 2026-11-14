Stille Entzündungen: Diese 10 Pflanzen können deinen Körper schützen

Entzündungen schützen unseren Körper, können aber auch krank machen. Welche Rolle die Ernährung dabei spielt und wie 10 ausgewählte Powerpflanzen helfen können, chronischen Entzündungen entgegenzuwirken.

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Entzündungen haben einen schlechten Ruf. Dabei sind sie zunächst eine lebenswichtige Schutzreaktion unseres Körpers. Dringen Krankheitserreger ein oder wird Gewebe verletzt, aktiviert das Immunsystem seine Abwehrkräfte. Die betroffene Stelle wird stärker durchblutet, Immunzellen bekämpfen Eindringlinge und Reparaturprozesse kommen in Gang. Rötungen, Schwellungen, Wärme und Schmerzen sind typische Anzeichen dafür, dass der Körper an seiner Heilung arbeitet. Ist die Gefahr gebannt, klingt die Entzündung normalerweise wieder ab.

Gesundheitsgefahr: Chronische Entzündungen

Problematisch wird es, wenn diese Reaktion nicht mehr aufhört. Chronische Entzündungen können über Monate oder Jahre bestehen bleiben und gesundes Gewebe schädigen. Besonders tückisch sind sogenannte "stille Entzündungen" (Silent Inflammations), die oft ohne erkennbare Beschwerden im Verborgenen schwelen. Sie halten das Immunsystem dauerhaft in Alarmbereitschaft und werden mit zahlreichen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma und bestimmte neurodegenerative Leiden. Auch Alterungsprozesse können dadurch beschleunigt werden.

Die Rolle unseres Darms

Eine wichtige Rolle spielt das, was auf unserem Teller liegt. Denn unsere Ernährung beeinflusst sowohl das Immunsystem als auch die Entstehung und Regulierung entzündlicher Prozesse. Besonders bedeutsam ist der Darm, in dem ein großer Teil unserer Immunzellen angesiedelt ist. Eine ballaststoffarme Ernährung mit hochverarbeiteten Lebensmitteln kann das empfindliche Gleichgewicht der Darmflora beeinträchtigen. Auch ein Übermaß an Zucker, ungünstigen Fetten und stark verarbeitetem Fleisch kann Entzündungsprozesse begünstigen. Umgekehrt können wir unseren Körper mit der richtigen Lebensmittelauswahl unterstützen. Gemüse, Obst, Kräuter, Nüsse und Samen liefern wertvolle Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe. Omega-3-Fettsäuren tragen ebenfalls zur Regulation von Entzündungsprozessen bei. Entscheidend ist dabei nicht ein einzelnes Wundermittel, sondern eine insgesamt ausgewogene, pflanzenbetonte Ernährung.

Tee © Getty Images

Im neuen Buch "Antientzündliche Powerpflanzen" zeigt Barbara Simonsohn, welches Potenzial die Pflanzenwelt bereithält. Sie stellt zehn ausgewählte Gewächse vor, deren Inhaltsstoffe entzündungshemmende Eigenschaften besitzen und wissenschaftlich untersucht wurden. Finden Sie auf der nächsten Seite die zehn Powerpflanzen, die die körpereigene Abwehr unterstützen und Entzündungen entgegenwirken.

ANANAS: DIE KRAFT STECKT IM STRUNK

Die Ananas enthält das eiweißspaltende Enzymgemisch Bromelain, das vor allem im Strunk konzentriert ist. Es wirkt verdauungsfördernd und kann Entzündungen sowie Schwellungen lindern. Laut Barbara Simonsohn reguliert Bromelain die Bildung entzündungsfördernder Prostaglandine. Zudem werden ihm positive Effekte auf die Durchblutung, den Blutdruck und die Gefäßgesundheit zugeschrieben. Achtung: Die Einnahme von Bromelain rund um OPs sollte mit dem Arzt abgeklärt werden, da sie Einfluss auf die Blutgerinnung nimmt.

GINKGO BILOBA: DAS GEHEIMNIS DES URZEITBAUMS

Ginkgo biloba gilt als lebendes Fossil und steckt voller wertvoller Pflanzenstoffe. Seine Blätter enthalten Flavonoide, Ginkgolide und Bilobalid, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Laut Barbara Simonsohn fördern sie die Durchblutung, schützen die Blutgefäße und können entzündliche Prozesse im Gehirn reduzieren. Ginkgo wird daher besonders bei Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche sowie Durchblutungsstörungen eingesetzt.

KAMILLE: KLEINE BLÜTE, GROSSE WIRKUNG

Die Kamille zählt zu den am besten erforschten Heilpflanzen. Ihre mehr als 120 wertvollen Inhaltsstoffe, darunter Apigenin, Bisabolol und Chamazulen, wirken entzündungshemmend, antioxidativ und teilweise schmerzlindernd. Sie können entzündungsfördernde Botenstoffe hemmen und gereiztes Gewebe beruhigen. Besonders geschätzt wird Kamille bei Entzündungen der Haut und der Magenschleimhaut sowie bei Verdauungsbeschwerden.

ROSMARIN: KÜCHEN-KRAUT MIT WIRKUNG

Rosmarin ist nicht nur ein aromatisches Küchenkraut, sondern auch eine vielseitige Heilpflanze. Seine wertvollen Inhaltsstoffe, darunter Rosmarinsäure, Carnosol und Carnosolsäure, wirken antioxidativ und entzündungshemmend. Laut Barbara Simonsohn reduzieren sie oxidativen Stress, hemmen entzündungsfördernde Botenstoffe und unterstützen die Gefäßgesundheit. Zudem kann Rosmarin die Wundheilung fördern und die Durchblutung verbessern.

LAVENDEL: WEIT MEHR ALS EIN GUTER DUFT

Lavendel beruhigt nicht nur die Seele und fördert einen gesunden Schlaf, sondern wirkt auch entzündungshemmend. Seine ätherischen Öle und Pflanzenstoffe wie Linalool, Linalylacetat und Rosmarinsäure besitzen antioxidative Eigenschaften und können die Bildung entzündungsfördernder Botenstoffe hemmen. Laut Barbara Simonsohn kann Lavendelöl zudem die Wundheilung unterstützen, Schmerzen lindern und Nervenzellen vor oxidativem Stress schützen.

Kräuter © Getty Images

SCHWARZE JOHANNIS-BEERE: DIE BLÄTTER HABEN ES IN SICH

Die Schwarze Johannisbeere punktet mit viel Vitamin C und antioxidativen Pflanzenstoffen. Ihre Anthocyane wirken entzündungshemmend und schützen die Blutgefäße. Noch bemerkenswerter sind laut Barbara Simonsohn die Blätter: Sie enthalten über 170 Inhaltsstoffe, darunter Quercetin, Kaempferol und OPC. Diese können freie Radikale neutralisieren und Entzündungsprozesse hemmen. Besonders bei rheumatischen Beschwerden gelten die Blätter als vielversprechend.

SCHAFGARBE: MULTITALENT UNTER DEN HEILKRÄUTERN

Die Schafgarbe gilt als besonders vielseitige Heilpflanze. Ihre über 120 wertvollen Inhaltsstoffe, darunter Flavonoide, Bitterstoffe und ätherische Öle, wirken antioxidativ, entzündungshemmend und krampflösend. Laut der Autorin können sie entzündungsfördernde Botenstoffe hemmen, die Verdauung unterstützen und Hautentzündungen lindern. Auch bei rheumatischen Beschwerden und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen soll sie Potenzial haben.

WEIHRAUCH: HEILSAMES HARZ MIT TRADITION

Seit Jahrtausenden wird Weihrauch in der ayurvedischen Medizin gegen Entzündungen eingesetzt. Besonders wertvoll sind die Boswelliasäuren im Harz des indischen Weihrauchbaums. Laut Barbara Simonsohn hemmen sie die Bildung entzündungsfördernder Leukotriene und Prostaglandine, reduzieren oxidativen Stress und unterstützen die körpereigene Auflösung von Entzündungen. Damit gilt Weihrauch als vielversprechend bei chronisch-entzündlichen Beschwerden.

ROTWURZELSALBEI: SCHATZ DER CHINESISCHEN MEDIZIN

Rotwurzelsalbei, in der Traditionellen Chinesischen Medizin als Dan Shen bekannt, wird seit rund 3.000 Jahren als Heilpflanze geschätzt. Seine Wurzeln enthalten wertvolle Tanshinone und Phenolsäuren, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Wie im Buch beschrieben, können sie freie Radikale neutralisieren und entzündungsfördernde Botenstoffe hemmen. In der TCM wird Rotwurzelsalbei besonders zur Förderung der Durchblutung und bei Arteriosklerose eingesetzt.

KURKUMA: GOLDENE ENTZÜNDUNGSBREMSE

Ihre leuchtend gelbe Farbe verdankt Kurkuma dem Pflanzenstoff Curcumin, der zugleich für ihre entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften verantwortlich ist. Laut Barbara Simonsohn kann Curcumin die Immunantwort regulieren und das an Entzündungsprozessen beteiligte Enzym COX-2 hemmen. Zudem kann es Gelenkbeschwerden lindern, Nervenzellen vor oxidativem Stress schützen und die Verdauung unterstützen.