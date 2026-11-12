Laut Studie: Dieses "neue" Salz könnte Millionen Todesfälle verhindern

Eine neue Studie sorgt für Aufsehen: Ein einfacher Austausch beim Kochen könnte weltweit Millionen Menschenleben retten. Kaliumangereichertes Salz soll das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Doch wie funktioniert das und für wen ist die Alternative geeignet?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Weniger Salz essen, ohne auf den gewohnten Geschmack verzichten zu müssen? Eine neue Studie liefert dafür einen interessanten Ansatz: Kaliumangereichertes Speisesalz könnte weltweit jedes Jahr fast drei Millionen Todesfälle verhindern. Besonders das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenleiden könnte dadurch sinken. Doch was steckt hinter dem besonderen Salz und wäre es für alle geeignet?

Fast drei Millionen Todesfälle weniger pro Jahr?

Salz gehört für viele beim Kochen einfach dazu. Zu viel davon kann allerdings gesundheitliche Folgen haben: Eine hohe Natriumaufnahme begünstigt Bluthochdruck und erhöht damit das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Nierenerkrankungen. Gleichzeitig nehmen viele Menschen zu wenig Kalium zu sich – ein Mineralstoff, der unter anderem bei der Regulierung des Blutdrucks eine wichtige Rolle spielt.



Genau hier setzt eine neue Studie an. Ein Forschungsteam hat untersucht, welche Auswirkungen es hätte, herkömmliches Speisesalz weltweit durch eine kaliumangereicherte Variante zu ersetzen. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal "Nature Health" veröffentlicht.



Das Ergebnis der Modellrechnung ist beachtlich: Bei einem vollständigen weltweiten Austausch könnten jährlich rund 2,96 Millionen Todesfälle durch Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen verhindert werden. Zusätzlich ließen sich laut den Berechnungen mehr als zehn Millionen Neuerkrankungen vermeiden.

Was ist an dem Salz anders?

. © Getty Images

Der Unterschied liegt in der Zusammensetzung. Herkömmliches Speisesalz besteht hauptsächlich aus Natriumchlorid. Bei der untersuchten Alternative wird ein Teil davon durch Kaliumchlorid ersetzt. Das Modell der Forschenden geht von einer Mischung aus 75 Prozent Natriumchlorid und 25 Prozent Kaliumchlorid aus.



Das Prinzip dahinter: Wer das herkömmliche Salz durch diese Mischung ersetzt, nimmt weniger Natrium und gleichzeitig mehr Kalium auf. Dadurch können zwei Faktoren beeinflusst werden, die mit erhöhtem Blutdruck in Verbindung stehen.



Für viele dürfte außerdem interessant sein, dass das Produkt ähnlich wie gewöhnliches Speisesalz verwendet werden kann. Es soll den salzigen Geschmack weitgehend erhalten und könnte damit eine Alternative für Menschen sein, denen eine deutliche Reduktion des Salzkonsums schwerfällt.

Schon ein teilweiser Austausch könnte viel bewirken

Die Forschenden haben verschiedene Szenarien für 193 Länder durchgerechnet. Dabei ging es nicht nur darum, das Salz in privaten Haushalten auszutauschen, sondern auch um jene Mengen, die in Restaurants und bei der Herstellung verarbeiteter Lebensmittel verwendet werden.



Würde ausschließlich das Salz ersetzt, das Menschen zu Hause beim Kochen und Würzen verwenden, könnten laut Modell jährlich rund 1,85 Millionen Todesfälle verhindert werden. Ein Austausch des Salzes in Restaurants und verarbeiteten Lebensmitteln könnte weitere 1,56 Millionen Todesfälle vermeiden.



Gerade in Europa und Nordamerika ist das relevant: Mehr als 70 Prozent der täglichen Salzaufnahme stammen hier laut Studienautor Bruce Neal aus verarbeiteten Lebensmitteln und Restaurantmahlzeiten. Eine Veränderung müsste deshalb auch die Lebensmittelindustrie einbeziehen, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen.

Für wen ist Kaliumsalz nicht geeignet?

. © Getty Images/Tetra images RF

So vielversprechend die Ergebnisse klingen: Kaliumangereichertes Salz ist nicht automatisch für alle Menschen eine gute Wahl. Wer an einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung leidet, kann überschüssiges Kalium häufig schlechter über die Nieren ausscheiden. Dadurch kann der Kaliumspiegel im Blut gefährlich ansteigen. Mediziner sprechen in diesem Fall von einer Hyperkaliämie.



Auch Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen, welche den Kaliumspiegel erhöhen, sollten vorsichtig sein und eine Umstellung unbedingt ärztlich abklären. Ein zu hoher Kaliumwert kann den Herzrhythmus beeinträchtigen und im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt kaliumangereicherte Salzersatzprodukte bereits seit 2025 als Möglichkeit, die Natriumaufnahme zu reduzieren, allerdings nicht uneingeschränkt für alle Menschen. Insbesondere Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion müssen die Risiken berücksichtigen.

Ergebnisse noch mit Vorsicht zu betrachten

Wichtig ist: Die knapp drei Millionen Todesfälle sind keine bereits nachgewiesene Wirkung eines weltweiten Salztausches. Die Forschenden haben anhand von Gesundheits- und Ernährungsdaten berechnet, welche Auswirkungen eine solche Umstellung haben könnte. Es handelt sich also um eine Modellstudie und nicht um den Nachweis, dass tatsächlich jedes Jahr so viele Menschenleben gerettet werden. Dennoch zeigt die Untersuchung, welches Potenzial eine vergleichsweise einfache Veränderung in der Ernährung haben könnte.